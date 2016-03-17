Многолюбы

Можно ли создать гармоничные любовные отношения, если в них больше двух участников? По мнению издания Mac, у таких связей большие перспективы: они становятся все популярнее. «Лента.ру» разбирается в тонкостях общения и изучает вопрос на примерах из жизни поклонников свободной любви.

Полиамория как система взглядов одобряет любовные отношения партнеров с другими людьми и призывает не обращать внимания на половую принадлежность партнера, то есть приветствует нетрадиционные связи. При этом полиамория и полигамия — понятия близкие, но не тождественные: первая делает акцент на любви, вторая — на формате семьи. Полиамория — скорее взгляд на жизнь, чем образ жизни.

Сторонники полиамории считают, что далеко не все могут поддерживать моногамию, что необходима свобода в выборе спутника или спутников жизни. Два важных условия для такого общения — добровольное согласие всех сторон и абсолютная честность.

Желание иметь несколько любовных партнеров считается абсолютно естественным. При этом все отношения, которые поддерживают многолюбы, должны быть основаны на доверии и уважении, исключая зарождение конфликтов на почве ревности, лжи или измены.

Точное определение самой полиамории и ее критериев невозможно — каждый трактует ее по-своему. По ходу развития полиаморных отношений и включения в них новых участников формат общения может изменяться от свободного к серьезному и наоборот. Все стороны, которые находятся в связи друг с другом, должны иметь возможность открыто и честно поговорить между собой.

16 марта 2016 года в издании News.com.au появилась публикация о Джоше из штата Южная Каролина. Американец привлек внимание журналистов необычным образом жизни: у него сразу три девушки, с которыми он состоит в открытых полиаморных отношениях.

Сара, Алиссия и Мэри-Эшли утверждают, что такой уклад жизни их полностью устраивает.

Все началось с того, что Джош и Сара встретили бисексуалку Алиссию, которая переехала к ним. Через какое-то время к троим влюбленным присоединилась Мэри-Эшли, что, как оказалось, еще больше сплотило группу.

Каждый из любовников привносит в общую жизнь что-то новое, не теряя собственной индивидуальности. По словам единственного мужчины, он спокойно прожил бы и без отношений, если каждый из них не был бы так «невероятно счастлив». «Это наш выбор», — подытожил Джош.

Четверка утверждает, что у них никогда не возникает проблем на почве ревности. «Требовать всего от одного человека — просто нечестно», — добавил Джош, который считает, что моногамные отношения слишком сильно давят на человека.

Создатель интернет-платформы OpenMinded.com Брэндон Уэйд назвал полиаморию формой «нравственной неверности»: «Общество пришло к тому, что современные браки уже не удовлетворяют потребности людей и нуждаются в модификации. Формат „мужчина — женщина“ уже не устраивает. Члены открытых взаимоотношений — не озабоченные фрики. Это успешные, уверенные в себе люди, молодые профессионалы, которые не берут моногамию за эталон».

В марте 2016 года свою историю полиаморных отношений рассказала изданию Elle 34-летняя женщина, которая взяла себе псевдоним Лиза. У героини материала четыре любовника, включая ее гражданского мужа. Муж также встречается с двумя партнерами своей супруги.

«Я выросла в большой семье, и мне всегда не хватало внимания окружающих. Возможно, это мой способ его получить. Я хочу дарить любовь, которой очень много в моем сердце. Иногда я просто с ума схожу о любви к кому-то. Полиаморность позволяет мне не скидывать всю эту бесконечную нежность на мужа», — объяснила Лиза свои пристрастия.

«После того как мы поженились, я не могла поверить, что у меня больше не будет «первого поцелуя». Это меня невероятно расстраивало», — вспоминает Лиза.

Впервые пара подняла вопрос о моногамии и своем к ней отношении еще в 18 лет, когда они только съехались. И оба пришли к мнению, что для них это слишком и даже невозможно. С тех пор супруги периодически приглашали в свои отношения других людей, но и этого оказалось мало. Через несколько лет совместной жизни пара полностью отказалась от условностей и шаблонов, по которым они первоначально собирались строить свой брак.

«Благодаря таким отношениям удается побороть чувство ревности. Ты можешь открыто говорить о своих чувствах и свободно строить планы на будущее», — объясняет женщина.

У супруга Лизы тоже есть женщина вне брака. Обе женщины понимают, чем дополняют друг друга, и отлично взаимодействуют между собой.

Американский институт общественного мнения Gallup провел исследование, результаты которого показали, что по сравнению с 2001 годом в 2015-м количество граждан, принимающих полигамные отношения, увеличилось более чем в два раза.

В 2009 году Newsweek опубликовал статистику, согласно которой более 500 тысяч американских семей состоят в открытых полигамных отношениях.

«Наша система полностью ориентирована на модель нуклеарной семьи с двумя биологическими родителями. Многие полиаморные семьи не совершают каминг-аут перед соседями или сотрудниками школы, в которой учатся их дети. Они боятся, что их не поймут или осудят», — комментирует ситуацию изданию Mac психолог из Калифорнии Сандра Пис. Она много работала с людьми, которые входят в полиаморное коммьюнити.

Она отмечает и законные основания, мешающие полиаморным партнерам открыто говорить о своих связях. По словам Пис, это усложняет бракоразводные процессы, установление опеки над общими детьми, создает другие проблемы.

В 2000 году произошло одно из самых громких судебных разбирательств о воздействии полиаморной семьи на ребенка. Участница шоу на телеканале MTV Эйприл Дивибисс была лишена прав опеки над собственным чадом из-за того, что состояла в полиаморных отношениях.

Мать телезвезды подала иск в суд, считая, что ее внучка Алана растет в неподобающих условиях (Эйприл жила с двумя мужчинами). В результате двухлетней борьбы девочку отдали на воспитание бабушке, признав, что она способна создать для внучки лучшие условия.

«Возможность служб опеки и защиты детей забрать их из полиаморных семей глубоко сидит в сознании любого родителя, разделяющего наши взгляды. Мстительные «бывшие», непонимающие родственники или соседи — все они могут представлять большую опасность и в один момент разрушить семью каким-нибудь вредным сообщением», — пояснила влияние дела Дивибисс на полиаморное сообщество Пис.

Психолог считает, что наравне с легализацией союзов однополых пар необходимо признание в обществе и полиаморных отношений.

«Помощь в уходе за малышом сразу нескольких партнеров неоценима. Одна пара может сидеть с ребенком, а вторая выходить в свет. Что может быть лучше?» — благодушествует Сандра Пис в своей работе для Университета Джона Ф. Кеннеди (штат Калифорния, США).