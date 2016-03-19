Как избежать развода

Ученые выяснили: слишком большие ожидания от брака могут с легкостью привести к разводу. О том, как сохранить семью, чем хороши знакомства в интернете и зачем нужен тест на любовь, рассказывает отдел науки «Газеты.Ru».

О чем думает девушка после того, как возлюбленный сделал ей предложение? О том, что после свадьбы жизнь заиграет яркими красками, а она будет самой счастливой женой на свете. А теперь американские ученые доказали: если возлагать на будущий брак слишком большие надежды, он обещает быть недолговечным. С текстом исследования можно ознакомиться в научном журнале Personality and Social Psychology Bulletin.

В эксперименте приняли участие 135 молодых супружеских пар из Теннесси — штата на востоке США.

В течение четырех лет супругам нужно было встречаться с психологами, а также записывать, насколько они удовлетворены семейной жизнью и поведением своих половинок.

Ученые пришли к выводу: пары, которые изначально ждали от брака слишком многого и считали, что после свадьбы жизнь кардинально изменится в лучшую сторону, намного чаще ссорились и даже разводились. «Некоторые люди требуют от брака слишком многого — они думают, что, обручившись, обретут то, что не смогли получить без партнера, — комментируют исследователи. — Но в итоге они лишь разочаровываются. А вот люди, которые не ждут от семейной жизни ничего особенного, могут быть приятно удивлены. Таким образом, нельзя ждать от брака того, чего он не способен принести. Поэтому мы советуем парам, решившим связать свою жизнь семейными узами, трезво оценить ситуацию и понять, какой может оказаться жизнь после свадьбы».

Кроме того, в ходе исследования ученые убедились: от брака большего ждут именно представительницы прекрасного пола — они же, кстати, чаще склонны идеализировать будущего супруга.

До начала семейной жизни некоторые участницы также писали, что верят: потенциальный муж обязательно станет после свадьбы вернее и заботливее, будет зарабатывать больше денег и даже полностью пересмотрит свои интересы. Практически всех девушек, рассуждавших подобным образом, ждало разочарование.

Кстати, ранее психологи из университета штата Флорида в Талахаси разработали тест на любовь, или, как его назвали они сами, тест на счастье. С его помощью можно узнать о чувствах, которые супруги подсознательно испытывают друг к другу. Разработка теста продолжалась четыре года и началась с того, что ученые предложили почти 200 парам, которые только что узаконили свои отношения, ответить на два вопроса. Первый вопрос был о чувствах к супругу (супруге) — как и ожидалось, все молодоженов ответили на него одинаково.

Вслед за тем каждому молодожену на долю секунды показывали фото его супруги, а затем просили быстро оценить, положительным или отрицательным является какое-нибудь из слов, таких, например, как «хороший», «плохой», «удовлетворительный», «неудовлетворительный», «ужасный» или «прекрасный».

Предварительный опрос, как и следовало ожидать, в каждом случае выявил одинаковые результаты — молодожены говорили друг о друге исключительно в очень теплых тонах, а часто даже в восторженных. Однако в ходе последующего теста с фотографиями были выявлены супружеские пары, где со взаимными отношениями не все гладко. В дальнейшем все пары, участвующие в эксперименте, каждые полгода в течение нескольких лет приглашались на интервью. Выяснилось при этом, что люди, продемонстрировавшие во время первого теста отрицательную реакцию на фото партнера, в среднем оказались несчастливы в браке, некоторые такие пары и вовсе распались.

А другая группа ученых выяснила, что семейные пары, познакомившиеся в интернете, разводятся реже, чем супруги, встретившие друг друга «оффлайн». В ходе исследования психологи проанализировали данные о жизни 19 тыс. супругов, которые встретились со своими половинками как в интернете, так и «в реале».

Оказалось, что пары, встретившие друг друга на просторах всемирной паутины, не только реже разводятся, но и чувствуют себя гораздо счастливее.

Ученые полагают, что успешность онлайн-знакомств связана с тем, что пользователям сайтов приходится выкладывать огромное количество информации о себе, что позволяет их будущим возлюбленным лучше узнать их еще до первого свидания.