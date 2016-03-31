Брачный контракт для среднего класса

Контракт да любовь

Брачный контракт в России за последние 10 лет превратился из удивительной редкости в массовое явление, рассказали «Газете.Ru» практикующие юристы. С каждым годом все больше супругов желают формально закрепить и распределить между собой имущество и другие активы. Причем оформлять такие договоры к нотариусам приходят не только самые состоятельные люди, но и представители среднего класса, наемные служащие, владельцы квартир, машин, собственники малого и среднего бизнеса.

Брачный контракт или договор — это соглашение между супругами, направленное на определение имущественных прав и обязанностей. Он позволяет не только определить, кому достанется машина и квартира в случае развода, но и оговорить, кто обязан гулять с собакой и по сколько раз в день. Заключение такого договора добровольное и возможно только по желанию обоих супругов. В брачном договоре не могут регулироваться личные отношения, родительские права и обязанности.

Только за неполные полгода — с 1 октября 2015-го по середину марта 2016 года — россияне заключили 24,1 тыс. брачных контрактов. Рост их числа в сравнении с сопоставимым периодом 2014–2015 годов составил 6%.

В год в нашей стране сейчас заключается порядка 50 тыс. имущественных договоров между супругами, и их число ежегодно растет. Причины — в повышении юридической грамотности и ломке стереотипов.

Граждане в последние годы больше стали задаваться вопросами о последствиях возможного расторжения брака, говорит Вера Ефремова, адвокат Люберецкой коллегии адвокатов, специализирующийся на семейных спорах. Сейчас, по ее словам, уже неважно, насколько богаты люди: среднему классу тоже есть что терять. Поэтому договорами интересуются многие люди, у которых есть движимое и недвижимое имущество.

Пока доля брачных контрактов составляет чуть больше 4% к общему числу заключенных в России браков (около 1,2 млн в 2015 году), но этого вполне достаточно, чтобы говорить о массовости, полагают юристы и нотариусы. К тому же число соглашений между супругами ежегодно устойчиво растет. В то же время, как сообщалось ранее, общее число браков в России в 2015 году сократилось более чем на 5%.

«У нас когда-то существовала некая условность, что разговор о материальных интересах — это признак брака по расчету. Теперь меняется ментальность человека, он начинает понимать, что в заключении брачного контракта нет ничего аморального и неэтичного»,

Брачный договор можно заключать в любой момент: до вступления в брак, уже находясь в браке или во время бракоразводного процесса — тогда он называется соглашением о разделе имущества. Десять-пятнадцать лет назад такой договор был редкостью, и заключать его стремились только очень богатые люди, но теперь оформить брачное соглашение приходят и «просто те, кто имеет имущество», говорит Постанюк.

«У нотариусов уже лежит шаблон, и это означает, что это не редкость. Сейчас почти каждый житель Москвы — рублевый миллионер: он обладает квартирой, которая стоит очень дорого. Люди также владеют акциями, предприятиями — и это нормально, когда они хотят обезопасить свой бизнес от изменений в личных отношениях, в семье», — отмечает адвокат.

Квалифицированная юридическая помощь тем временем стала доступнее, и это также облегчило оформление брачных договоров. Владельцы собственного бизнеса все чаще имеют своего адвоката, который может порекомендовать заключить соглашение при вступлении в брак.

Другая ситуация — бракосочетание молодых людей, которым дарят имущество родители, и они же становятся инициаторами заключения договора, отмечают адвокаты.

А с развитием ипотечного кредитования банки также стали рекомендовать такое действие, говорит нотариус Елена Образцова. «Например, если обязательства по выплате кредита берет один из супругов, то рекомендуется, чтобы супруги установили в брачном договоре условие, что и квартира принадлежит этому супругу. И сейчас большое количество брачных договоров заключается по рекомендации банка», — замечает она.

В конце 2015 года законодательство изменилось, напоминают в ФНП: брачные договоры теперь заключаются с обязательным нотариальным удостоверением. Это позволяет обезопасить граждан от действий мошенников и сделать невозможным намеренное ущемление прав одного супруга другим недобросовестным супругом.

Консультация тоже важна, считает Образцова: нотариус разъясняет правовые последствия обоим супругам, чтобы не ущемлять права одной из сторон.

Брачные соглашения заключают люди разных возрастов, говорят юристы: приходят и совсем юные супруги, и пожилые пары, и люди среднего возраста. Граждане в целом стали более информированы о своих правах и активнее ими пользуются, говорит нотариус. «Заключить брачный договор намного выгоднее, чем, в случае развода, заниматься длительными тяжбами в судах, делить имущество, тратить деньги на адвокатов», — отмечает Образцова.

Условия оговариваются самые разные. Иногда речь идет о совместной покупке имущества с неравными вложениями — люди стараются заранее снять споры.

Другой случай, когда бизнесмены стремятся обезопасить свой бизнес, заранее оговаривая, кому отойдут соответствующие доли, акции и активы. Договоренности могут быть и менее конкретными: например, супруги договариваются о долях раздела имущества: не 50% на 50%, как по закону, а, например, 70% на 30%.

Владение домашними животными тоже может оговариваться, отмечает адвокат Постанюк. «Однажды мы сталкивались с тем, что в договор была внесена собака, но речь шла об эксклюзивном выставочном экземпляре. Возможно все, что не запрещено законом. Правда, в такой ситуации непонятно, что делать, если животное скончается», — сетует он. В основе брачного договора, по его словам, лежит принцип справедливости: одному супругу — собака, а другому — какая-то вещь, и в случае безвременной кончины домашнего любимца это условие, возможно, придется пересмотреть.

Автоматизированный подсчет числа брачных договоров в России ведется с 1 июля 2014 года в Единой информационной системе нотариата. За это время всего зафиксировано 87 тыс. брачных договоров. Параллельно растет и число соглашений об уплате алиментов, отмечают в Федеральной нотариальной палате — таких договоров в 2015 году было 26 тыс., и это означает, что россияне чаще стали оформлять такие отношения в «мирном» порядке через нотариуса, избегая обращения в суд.