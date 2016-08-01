Куда поехать в бархатный сезон

Бархатный сезон: Лучшие туры на начало осени за 30 тысяч

Для одних сентябрь — старт учебного года и работы, для других — лучшее время для каникул. Ведь в этот сезон нет изнуряющей духоты, очередей в ресторанах и толп на пляжах. Для счастливчиков, которые планируют отдыхать осенью, Рамблер/Путешествия подобрали 6 лучших курортов для бархатного сезона.

Сус, Тунис

Сус — пожалуй, самый современный и «продвинутый» курорт Туниса. Дресс‑код для арабских женщин тут менее строгий, чем в остальной части страны, работают десятки ночных клубов и хороших талассо‑центров, а в пригороде можно найти аквапарк и зоопарк.

Еще одно преимущество курорта — обилие недорогих приличных отелей. Так, каникулы в Сусе советуем провести в Dreams Beach, расположенном прямо у песчаного пляжа, в 5 км от центра города. В распоряжении гостей — светлые и уютные номера с кондиционерами, бассейн с детской зоной, а также ресторан интернациональной кухни с еженедельными тематическими тунисскими вечерами.

Когда: 30.08.2016 — 06.09.2016, на 7 ночей

Ларнака, Кипр

Если верить преданиям, в античные времена на месте Ларнаки стоял город Китион, основанный одним из внуков Ноя, легендарным Киттимом. Сегодня — это третий по величине город Кипра и известная на всю Европу туристическая зона с огромным выбором гостиниц, дискотеками, десятками исторических памятников, от руин Хирокити до развалин древнего полиса Китиона и, конечно, приличными пляжами.

Особенно хорошо здесь в конце сентября: в Москве уже достанут теплые и куртки, а в Ларнаке по‑прежнему будет +32 С. Тем, кто едет на курорт ради моря, советуем остановиться в Lysithea Hotel Apts, что в 50 метрах от пляжа. Все номера гостиницы оборудованы собственной кухней, здесь также предусмотрен открытый бассейн, терраса для загара и бесплатный Wi‑Fi.

Когда: 21.09.2016 — 28.09.2016, на 7 ночей

Ловран, Хорватия

Мягкий климат, море, которое даже в октябре прогревается до +20 С, и умопомрачительные пейзажи — недаром первые «туристы» появились в Ловране еще в 1 веке до н. э. Именно тогда государственный деятель и патриций Рима Маркус Агриппа построил здесь свою летнюю резиденцию Тускулум. Позднее Ловран вырос в очаровательный городок с узенькими улочками, красивейшими церквями и элегантными виллами.

Сейчас остановиться в таких изящных особняках может любой желающий. Например, номера отеля Lovran расположены в виллах начала прошлого века, посреди густого парка. Апартаменты обставлены изысканной старинной мебелью, однако оборудованы телевизорами со спутниковыми каналами и современной ванной комнатой. Выбрать эту гостиницу стоит и ради расположения: она находится в центре Старого города и нескольких минутах ходьбы от пляжа.

Когда: 31.08.2016 — 07.09.2016, на 7 ночей

Римини, Италия

Римини — самый раскрученный морской курорт Адриатики. Секрет его успеха в отличных пляжах как в черте города, так и в окрестностях, приличным ассортименте памятников римского и средневекового периода, куче развлекательных центров и самых популярных в Италии ночных клубов. В начале осени в Римини все еще можно поймать лето: вода в море еще теплая, погода располагает к прогулкам по историческому центру, а в барах все также устраивают тусовки и пенные вечеринки.

Для экскурсионного‑пляжного отдыха в бархатный сезон идеально подойдет Hotel Quisisana. В отеле — 56 уютных номеров, ресторан с блюдами итальянской и международной кухни, а также особым вегетарианским и безглютеновым меню. Гостиница находится в 40 метрах от пляжа, а исторический центр города — всего в 4 км от Quisisana.

Когда: 31.08.2016 — 07.09.2016, на 7 ночей

Льорет‑де‑Мар, Испания

Как и многие приморские города Испании, Льорет‑де‑Мар когда‑то был крошечной рыбацкой деревушкой. Однако со временем вырос в популярный шумный курорт, в который съезжается молодежь со всей Европы. Здесь огромное количество питейных заведений — от мексиканских баров до ирландских пабов, а также ночные клубы, дискотеки, казино, музыкальные кафе и многое другое.

Шумную тусовочную жизнь можно разбавить экскурсиями в средневековый замок Сан Хуан, прогулками по садам Святой Клотильды и, конечно, «овощным» отдыхом на пляже. Ведь Льорет‑де‑Мар известен долгим летом — в сентябре здесь стоят комфортные +26 С, а температура вода поднимается до +24 С.

Идеальное место для каникул в Льорете — отель Acacias Suites & Spa. Гостей тут устраивает все, от расположения до инфраструктуры. Море на расстоянии вытянутой руки, стильные номера, хороший спа‑центр с банями и массажными кабинетами, два бассейна и городские бары в нескольких минутах ходьбы.

Когда: 27.08.2016 — 03.09.2016, на 7 ночей

Кос, Греция

На этом компактом острове, территория которого составляет всего 45 км в длину, собраны все необходимые туристические «фишки». Есть песчаные и галечные пляжи, ветреные районы Мармари и Мастихари, идеально подходящие для серферов, симпатичные руины в городе Кос и даже термальный источник. Особая гордость островитян — знаменитый земляк Гиппократ. На Косе его именем назван аэропорт, работает Международный институт знаменитого врача, открыт его музей и даже сохранился платан, под которым любил отдыхать философ.

Идеальная отправная точка для путешествий по острову — отель Kipriotis Panorama & Suites на курорте Псалиди. Комплекс расположен всего в 200 метрах от пляжа и 3 км от столицы Коса, может похвастаться роскошным спа‑центром, 2 открытыми бассейнами, несколькими ресторанами и барами, теннисным кортом и даже полем для мини‑гольфа. Отель рассчитан на 253 номера, большая часть которых выходит на море. Говорят, в хорошую погоду отсюда можно разглядеть турецкий Бодрум.

Когда: 13.09.2016 — 20.09.2016, на 7 ночей