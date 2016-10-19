Минспорта поставит крест на детских боях в Грозном

Недетское время

В скандале с детскими боями в Грозном поставлена если не точка, то уж точно восклицательный знак. Рабочая группа Министерства спорта России дала официальную оценку случившемуся, отметив, что юные бойцы не имели права биться на ринге по правилам MMA. Подробнее о решении ведомства Виталия Мутко рассказывает «Лента.ру»

«Соревнования в возрастной группе 18 лет и старше были проведены по правилам, не имеющим существенных отличий от правил вида спорта «смешанное боевое единоборство» (ММА), утвержденных в установленном порядке. При этом в показательных выступлениях в рамках указанного мероприятия приняли участие дети в возрасте 8-10 лет, что является нарушением правил этого вида спорта», — говорится в официальном заявлении ведомства.

Дело рассматривала рабочая группа под председательством замминистра Павла Колобкова . В заседании также приняли участие представители чеченского Минспорта, Российского союза боевых искусств, Союза ММА России и «другие заинтересованные структуры» — какие именно, не уточняется. Известно лишь, что на заседании, проводившемся в закрытом формате, отсутствовал один из главных фигурантов скандала — глава Союза ММА России Федор Емельяненко

Помимо решения о неправомерности проведения детских боев заседающие пришли к еще одному выводу. Оказывается, турнир Grand-Prix Akhmat 2016 Final, транслировавшийся в прямом эфире на федеральном телевидении, не являлся официальным спортивным соревнованием, так как не был согласован с Минспортом и Союзом ММА России. Из-за этого мероприятие отсутствовало в едином календарном плане не только всероссийских соревнований, но и состязаний, проходящих на территории Чеченской республики.

По итогам закрытого заседания рабочая группа рекомендовала чеченскому Минспорта впредь неукоснительно соблюдать установленные правила. Подобные рекомендации разошлют по спортивным ведомствам и других регионов России, чтобы освежить их в памяти местных чиновников.