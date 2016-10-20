Четыре свадьбы и один развод

Названы регионы России, лидирующие по так называемому «индексу устойчивости семьи»: соотношению числа браков к разводам. В частности, по данным с начала 2016 года, самые крепкие браки заключаются в Северо-Кавказском федеральном округе, там этот показатель максимален — 2,3. Количество браков, заключенных в Москве, более чем вдвое превышает число разводов. Индекс устойчивости семьи для столицы России оказался на уровне 2,1. Примечательно, что в Санкт-Петербурге, по большинству параметров сопоставимом с Москвой, разводятся чаще: для северной столицы индекс составил 1,8. Наименее же устойчивые семьи, как выяснилось, проживают в Дальневосточном и Южном федеральном округах. Соотношение свадеб к разводам там оказалось 1,36 и 1,4 соответственно.

В самом « Аналитическом центре » полагают, что устойчивость института семьи в Москве, помимо прочих, имеет и чисто экономические причины. «Создание семьи и рождение детей требует немалых материальных затрат, на которые люди идут, когда уверены, что способны обеспечить себе и партнеру достойный уровень жизни», — отметили в ГБУ. С тем, что экономический фактор имеет большое значение, согласен и заведующий центром анализа социальных программ и рисков Института социальной политики НИУ ВШЭ Сергей Смирнов . Однако высокий процент свадеб в столице он склонен связывать с изменившимся национально-религиозным составом: «В Москве стало больше мусульман, а в этой среде разводы не поощряются».