Хеллоуину нашли статью из «пакета Яровой» 

Противники Хеллоуина обратились в Генпрокуратуру с требованием проверить законность празднования кануна Дня всех святых на территории России. По их мнению, этот праздник противоречит российскому законодательству (в частности, поправкам из «пакета Яровой») и пропагандирует «чуждый россиянам» культ Сатаны. Как стало известно «Газете.Ru», в надзорном ведомстве данное заявление уже приняли к рассмотрению, а представители духовенства пообещали всячески поддержать инициативу о запрете Хеллоуина.
Каждый год противники Хеллоуина протестуют против празднования кануна Дня всех святых в России, однако, как выяснила «Газета.Ru», впервые за все время православные активисты пытаются добиться его запрета через российские правоохранительные органы. По их мнению, Хеллоуин является празднованием победы темных сил «над силами сына божьего», то есть, фактически, сатанинским обрядом.
А поскольку официально сатанизм в России не запрещен, то, по закону «О миссионерской деятельности», должны существовать религиозные объединения, отвечающие за проведение этого праздника, а также специально отведенные места для совершения хеллоуинских обрядов. Повсеместное же празднование кануна Дня всех святых в общественных местах грубо нарушает действующее законодательство РФ, а потому должно быть запрещено.
Эту законодательную нестыковку обнаружил вятский юрист Ярослав Михайлов, который подал сразу несколько заявлений в Генпрокуратуру и прокуратуру Кировской области. «По мнению РПЦ, моему мнению, а также мнению ряда общественных организаций, празднование Хеллоуина в РФ нарушает действующее российское законодательство, — рассказал „Газете.Ru“ адвокат Михайлов, который ранее занимался поиском пропаганды гомосексуализма в эмодзи, — Хеллоуин — праздник, отвергающийся и осуждающийся религией.