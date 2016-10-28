Хеллоуину нашли статью из «пакета Яровой»

Противники Хеллоуина обратились в Генпрокуратуру с требованием проверить законность празднования кануна Дня всех святых на территории России. По их мнению, этот праздник противоречит российскому законодательству (в частности, поправкам из «пакета Яровой») и пропагандирует «чуждый россиянам» культ Сатаны. Как стало известно «Газете.Ru» , в надзорном ведомстве данное заявление уже приняли к рассмотрению, а представители духовенства пообещали всячески поддержать инициативу о запрете Хеллоуина.

Каждый год противники Хеллоуина протестуют против празднования кануна Дня всех святых в России, однако, как выяснила «Газета.Ru», впервые за все время православные активисты пытаются добиться его запрета через российские правоохранительные органы . По их мнению, Хеллоуин является празднованием победы темных сил «над силами сына божьего», то есть, фактически, сатанинским обрядом.

А поскольку официально сатанизм в России не запрещен, то, по закону «О миссионерской деятельности», должны существовать религиозные объединения, отвечающие за проведение этого праздника, а также специально отведенные места для совершения хеллоуинских обрядов. Повсеместное же празднование кануна Дня всех святых в общественных местах грубо нарушает действующее законодательство РФ, а потому должно быть запрещено.

Эту законодательную нестыковку обнаружил вятский юрист Ярослав Михайлов, который подал сразу несколько заявлений в Генпрокуратуру и прокуратуру Кировской области. «По мнению РПЦ, моему мнению, а также мнению ряда общественных организаций, празднование Хеллоуина в РФ нарушает действующее российское законодательство, — рассказал „Газете.Ru“ адвокат Михайлов, который ранее занимался поиском пропаганды гомосексуализма в эмодзи, — Хеллоуин — праздник, отвергающийся и осуждающийся религией.