«Это проклятие, но я пойду за скидками»: шопоголики о своей зависимости

В России стартует крупнейшая акция распродаж «Черная пятница». Скидки до 90%, которые готовы предложить сотни магазинов, — настоящий рай для шопоголиков, одержимых манией покупок. Мы поговорили с людьми, которые зависят от походов в магазины, о том, почему вещи делают их счастливыми, а отношения с родственниками — конфликтными, и записали их монологи.

Елена, 37 лет

Меня не оттащить от магазинов: я оставляю там почти все заработанное. Когда зарплаты нет, я хожу по бутикам, меряю вещи. Но никогда не ухожу без покупки: хоть носки, но надо купить! Настроение повышается моментально.

Эйфория после покупки длится недолго: один-два раза надену и убираю. Иногда перебираю весь шкаф, думаю: «Господи, зачем я все это покупала!». Как будто была в трансе. Вещи отдаю знакомым. Даже шубу недавно отдала — не подошла мне. Обувь дома у меня коробками. Когда гости приходят, они удивляются тому, что это уже гора.

Очень часто я остаюсь практически без еды. Езжу на обеды и ужины к родителям — они очень помогают. Мама меня ругает за транжирство, но купить себе вещи — это форма любви к себе. Мне никто ни разу в жизни не делал подарков, не дарил цветов.

Это, наверное, из детства: я росла в дефицитные годы перестройки, и нам с сестрой приходилось донашивать чьи-то вещи. Когда мы из них вырастали — мама дошивала ткань. Я мечтала о том, что, когда вырасту, буду одеваться красиво.

Но это стало зависимостью. Пытаюсь остановиться. Придумала себе ритуал: сначала обойти все магазины, а потом делать выбор. Еще я открыла счет для сына, перевожу часть денег ему. Он скоро будет поступать, и надо хоть что-то успеть накопить.

Мария, 25 лет

Меня приучили с детства наряжаться. Бабушка шила красивые платья, родственники из-за границы присылали одежду. Видимо, я к этому привыкла. Когда появилась стипендия, начала покупать вещи сама. Дорогие, брендовые позволить себе я не могла, поэтому моей страстью стали секонд-хенды.

Отвращения к поношенной одежде у меня нет. Мной движет жадность: когда я вижу низкую цену, мне уже все равно, носили вещь или нет. Чую выгоду — и меня не остановить. Кажется, что это последний момент, и его нельзя упустить. Это такой круговорот шопоголизма: большая часть вещей в секонде — это, скорее всего, неудачные покупки.

Когда там распродажи, я тащу вещи домой мешками. Мой молодой человек думает, что я больна. И я с ним отчасти согласна: это действительно одержимость. Мама много раз угрожала не пускать меня домой на порог с этими мешками.

Интернет-магазины — это еще одно проклятие. Летом у меня была босоножкомания. Мне нужна была всего одна пара босоножек. Но я не смогла выбрать — заказала десять. Потом в интернете начала высвечиваться реклама этого магазина. Я не сдержалась и закупила еще раз. Теперь у меня босоножек буквально на каждый день.

Алёна, 29 лет

Я спускаю зарплату за день-два. Больше она у меня не держится. Деньги ляжку жмут: их надо куда-то потратить. Могу пойти за покупками даже во время работы. Мне интересен не столько процесс получения новых вещей, сколько сами траты, чувство освобождения от денег.

Однажды я откладывала деньги на учебу, но зашла в ювелирный магазин и тут же купила колье за 20 тысяч рублей. Пришлось выкручиваться: у меня куча кредитов. Все уже смирились с тем, что я каждый месяц прошу деньги до зарплаты.

Иногда приходит сожаление, что я много потратила, потому что оставшееся до зарплаты время сижу на одной гречке. Корю себя за нерациональность, обещаю больше столько не тратить. Но когда получаю деньги — снова иду в магазин. Это не лечится.

Один раз меня спасло то, что я отдала деньги папе. Я пыталась потом повторить этот опыт, но ничем хорошим он не закончился: я начала требовать деньги обратно, и мы даже подрались.

Это как наркотик. Сдержать от покупок себя невозможно. Если я пытаюсь, то долго хожу кругами, и все равно срываюсь. Сегодня я, конечно, пойду в магазины, наберу корзинок побольше. Уже знаю, где будет выбор, где старые, а где новые вещи. Какое-то время я работала продавцом, поэтому могу сказать, что скидки действительно делают искусственно: в течение недели цены завышают, а потом якобы снижают. Но с учетом будущей переоценки — вещи имеют свойство дорожать — выгода есть.