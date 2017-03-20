Диетолог: от мяса отказаться можно. Вопрос — нужно ли

20 марта отмечается Международный день без мяса. О том, стоит ли становиться вегетарианцем, в эфире радио Sputnik рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Можно ли прожить без мяса? В мире 20 марта отмечают День без мяса. Магазины и рестораны отказываются от продажи мясных продуктов, а активисты пропагандируют вегетарианство. В эфире радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала о том, стоит ли становиться вегетарианцем.

"Без мяса прожить, конечно, можно, о чем свидетельствует опыт многих народов. Другое дело, почему человек отказывается от мяса, по каким причинам. Среднестатистический человек, проживающий на нашей территории, всегда питался мясом, и вдруг он решил от этого мяса отказаться. Конечно, ничего особенного в этом случае не произойдет, но только если он будет заменять мясо другим белком", — отметила Елена Соломатина.

Врач-диетолог рассказала, какие продукты питания являются источником белка.

"Самый полноценный белок, конечно, в продуктах животного происхождения. А если их нет, придется потреблять белок растительный. Хорошими источниками белка являются бобовые: горох, чечевица, фасоль, достаточно много белка и в орехах, семечках. Там есть и полезные жиры. Даже в хлебобулочных изделиях белок, так или иначе, есть. Другое дело, что этот белок не совсем полноценен, не хватает некоторых аминокислот", — отметила специалист.

Она подчеркнула необходимость сбалансированного питания при отказе от мясных продуктов.

"Важно максимально разнообразить свой рацион, что, собственно, и делают многие вегетарианцы. Они очень внимательно относятся к тому, что они едят, и за счет этого стараются покрывать недостающие аминокислоты. Но из растительных продуктов трудно, например, извлечь железо, потому что железо, которое в них есть, не очень хорошо усваивается человеком. И витамин B12, как правило, вегетарианцы делают инъекции B12", — рассказала Елена Соломатина.

По ее словам, при отказе от мяса качество жизни может измениться не в лучшую сторону.

"Как показывает практика, естественно, прожить можно, человек не умрет, но качество жизни у кого-то может измениться, и не в лучшую сторону. Не все могут соблюдать пищевой режим и следить за тем, что они едят, употреблять пусть и растительную, но очень разнообразную пищу, чтобы покрыть этот дефицит. И еще тут много значат возраст, климатическая зона и чем вообще человек занимается. Если все это учесть и сбалансировать рацион, в принципе, можно прожить. Вопрос — нужно ли?" — заключила Елена Соломатина.