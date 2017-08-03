Почему интернет-тролли дразнят стройных девушек

Тело задело: кому достается от интернет-троллей

Модель Эмили Ратаковски недавно подверглась критике за то, что выглядит слишком худой. Дразнить за полноту стало слишком опасно — и теперь интернет-тролли накидываются на стройных. Почему это тоже плохо, объясняет «Газета.Ru»

Модель Эмили Ратаковски — одна из самых сексуальных женщин мира и звезда инстаграма. И ей слишком часто приходится отбиваться от разного рода троллей именно потому, что Ратаковски слишком хороша собой. Возмутительно хороша: недавно она опубликовала пост в инстаграме — и подписчики набросились на бедную девушку из-за того, что она выглядит «нездорово худой».

Fat shaming — когда женщин ругали за излишне пышные формы — ушел в прошлое, спасибо воинам бодипозитивизма, утверждавшим, что любое тело надо любить и принимать таким, каково оно есть.

Сегодня в моде skinny shaming — теперь достается худым, несмотря на то что идеи бодипозитивизма относятся ко всем, а не только к полным.

В комментариях к фотографиям Ратаковски в купальнике пользователи инстаграма писали, что ее тело выглядит «нездоровым», а торчащие ребра «отвратительными», в общем, подписчики заподозрили модель в том, что она страдает анорексией. Для секс-символа интернета это не первый раз, когда ее в чем-либо обвиняют: обычно ей приходится оправдываться за излишнюю сексуальность («Газета.Ru» уже писала о том, что модель часто снимается обнаженной, чувствуя себя без одежды весьма комфортно).

Впрочем, оправдываться она как раз не любит — привыкнув с юности подчеркивать свою сексуальность, Ратаковски требует, чтобы женщинам было позволено быть раскованными — и не считаться при этом падшими. «Я отказываюсь жить в мире позора и молчаливых оправданий. Жизнь не может проходить под диктатом чужих представлений, и я бы хотела, чтобы мир ясно дал мне понять: реакция людей на мою сексуальность — это не моя проблема, а их».

С обвинениями в излишней худобе — похожая история, с той лишь разницей, что нападают тролли, требующие, чтобы Ратаковски, наоборот, нарастила себе немножко форм. Это, видите ли, больше нравится мужчинам, чем «мешок с костями». А еще советуют нормально питаться. Впрочем, похоже, что интернет-троллям все равно в чем обвинять женщин — в излишней доступности ли, в недостаточной привлекательности, — главное, чтобы они начали оправдываться. И если за обвинения в излишней полноте сегодня можно получить мощный отпор, то худые пока что не научились защищаться.

Great night at @entertainmentweekly's @comic_con Bash. #EWComicCon Публикация от Tara Reid (@tarareid) Июл 23 2017 в 6:49 PDT

Поэтому им приходится жаловаться. В начале июля 41-летняя американская актриса Тара Рид призналась изданию E!News, что с различного рода насмешниками ей приходится сталкиваться на протяжении всей карьеры — из-за неестественной, по мнению зрителей, худобы. Актриса настаивала на том, что ест больше других — просто стройна от природы.

О том, что ей не понаслышке знакома проблема издевательств и насмешек, актриса рассказала в связи с выходом фильма «Никчемная», посвященного этой теме.

Интернет давно стал удобной анонимной площадкой, на которой женщин освистывают за то, как они выглядят, но боль, которую причиняют виртуальные шутники, вполне реальная. Мы ждем лайков — а получаем грубые шутки. Слишком стройным девушкам говорят, как им есть и что им делать, чтобы нравиться мужчинам.

Обвинения в излишней худобе часто получают девушки, не страдающие анорексией, однако неспособные поправиться. «У меня тонкая кость» — это оправдание они заимствуют у тех, кому раньше приходилось объяснять полноту как раз широтой костей (и это изобрел не Картман из «Южного парка»).

В разные годы в анорексии подозревали Киру Найтли . «Я знала, что я не анорексичка. Но, может быть, с моим телом было что-то не так», — говорила она в одном из интервью.

We had fun ❤️ Here is some more exclusive #bts from #WonderWoman ⚔️🙏🏻Enjoy ✨ Публикация от Gal Gadot (@gal_gadot) Июл 8 2017 в 8:00 PDT

Галь Гадот , проходившую кастинг на роль Чудо-женщины в картине «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», фанаты Супермена называли слишком худой для того, чтобы играть амазонку. В интервью 2015 года она рассказывала: «Они говорили, что я слишком тощая и у меня слишком маленькая грудь. После этого у меня спросили в Израиле, нет ли у меня пищевого расстройства и почему я такая худая — утверждали, будто у меня чересчур большая голова, а тело как швабра — я могу это все принять. Это пустые разговоры.

Я понимаю, что часть моей работы — быть на виду. А быть на виду значит оказываться под огнем.

В юности я очень болезненно воспринимала критику. Но сейчас она в основном меня забавляет».

Сегодня тем, кто оказывается на виду, приходится отращивать толстую кожу — однако не всем это удается. В конце концов, несмотря на все завоевания бодипозитивизма, мы по-прежнему переживаем из-за фигуры. И звезды — тоже.

Даже такие, как Эмма Стоун , которую тоже считают слишком худой: «Сегодня всем очень трудно — а особенно девушкам и женщинам — чувствовать себя хорошо в собственном теле. Неважно, как вы выглядите снаружи, мы все можем очень критично относиться к себе и своему отражению в зеркале. Я видела статьи и комментарии по поводу моего веса».

От интернет-троллей не защищен никто — ни оскаровские лауреаты, ни самые сексуальные женщины планеты. Потому что тело женщины до сих пор остается не только ее делом.