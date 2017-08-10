Брижит Макрон: как одеваться, чтобы быть первой

Попытки Эммануэля Макрона ввести для супруги официальную должность первой леди к успеху не привели. Французы категорически отказываются содержать президентскую жену. Впрочем, это не мешает ей выглядеть на миллион. Из чего состоит гардероб Брижит Макрон — в материале «Газеты.Ru»

Супруга президента Франции Брижит Макрон не перестает удивлять общественность своим внешним видом — в 64 года на публике она появляется так, словно сошла с обложки глянцевого журнала. У первой леди тонкая талия, стройные ноги, накачанные бицепсы, идеальные белоснежные зубы и роскошные волосы, а о том, что Брижит старше своего супруга, свидетельствуют разве что морщины. Впрочем, разницу в возрасте ей вполне удается компенсировать за счет хорошо подобранного гардероба.

Одеваться со вкусом Брижит начала еще в молодости. Первая леди выросла в состоятельной семье шоколатье и владельца сети кондитерских магазинов, поэтому могла позволить себе любые бренды. Выбрав для себя профессию учительницы, на работе она соблюдала деловой дресс-код и отдавала предпочтение скромным вещам. А вот вне рабочего времени Макрон часто надевала платья, каблуки и не скрывала свою сексуальность.

Став первой леди Франции, Брижит не стала изменять себе — в ее гардеробе доминируют яркие вещи, подчеркивающую фигуру. Одеваться со вкусом первой леди помогает молодой стилист Матье Бартела Колан. И его влияние заметно невооруженным глазом: Матье старается избавить Брижит от возрастных ярлыков и подбирать ей вещи, которые обычно носят более молодые женщины. Образ Макрон состоит из семи элементов.

Платья и юбки интригующей длины

Когда мир только начал говорить о Брижит Макрон, первое, на что все обращали внимание, — это длина ее платьев и юбок. 64-летняя супруга кандидата в президенты Франции не стеснялась демонстрировать колени, чем еще больше привлекала к себе интерес. Брижит обожает платья по фигуре, подчеркивающие стройное тело и ноги.

Впрочем, назвать ее образ вульгарным вряд ли возможно — она ни разу не появилась на публике с глубоким декольте.

При выборе одежды первая леди в основном отдает предпочтение национальным брендам Christian Dior и Louis Vuitton . Так, на церемонии инаугурации Брижит была в небесно-голубом юбочном костюме Louis Vuitton. При этом Брижит всегда носит один фасон платьев — это футляр с коротким рукавом, чуть выше колена. Зато цветовая палитра достаточно обширна: наряды могут быть белыми, голубыми, синими, коралловыми, а в качестве декора используются кружево и яркий принт.

Укороченные пиджаки

Thibault Camus/AP

Наравне с платьями в гардеробе Брижит доминируют и пиджаки. Их первая леди надевает на деловые встречи — с платьями, юбками, брюками и джинсами. Зачастую это укороченный жакет с 4–5 массивными пуговицами. В основном Брижит появляется в пиджаках Alexandre Vauthier и Balmain, что на первый взгляд выглядит достаточно странно — эти дома мод скорее ассоциируются с юными Беллой Хадид Кендалл Дженнер , чем с первыми леди. Впрочем, это можно считать еще одной стратегией дизайнера Макрон.

Обтягивающие джинсы и брюки-сигареты

Philippe Wojazer/Reuters

Стройные ноги дают Брижит свободу для выбора брюк. На ней одинаково хорошо смотрелись бы и широкие, и классические брюки, и слаксы, и традиционные джинсы-скинни. Именно последним Макрон и отдает предпочтение. В ее гардеробе есть черные, индиго, ярко-красные и даже белые джинсы.

К слову, надевать белые изделия зачастую не решаются девушки с 36-м размером, однако 64-летняя Брижит может позволить себе такую роскошь.

Так же, как джинсы, Макрон обожает брюки-сигареты длиной до щиколотки. Здесь она отдает предпочтение темным оттенкам. Стоит отметить, что сочетание такого фасона брюк с лодочками делает образ еще более сексуальным. Кстати, в коллекции Брижит и достаточно радикальные брюки из кожи.

Каблук

POOL New/Reuters

Любой образ Брижит дополняет лодочками на 12-см каблуках. В основном первая леди предпочитает бежевые туфли, которые визуально удлиняют ее загорелые ноги. Учитывая, что рост Брижит всего 165 см, такой выбор модели выглядит удачным.

Туфли добавляют ей роста, что позволяет ей производить впечатление влиятельного человека.

А за счет классического носа и отсутствия ярких деталей лодочки выглядят элегантно и уместно на деловых мероприятиях.

Иногда Макрон делает акцент на обуви, надевая синие или красные туфли под однотонное платье. Однако фасон обуви всегда остается одним и тем же.

Дорогие сумки

Charles Platiau/Reuters

О необходимости выходить в свет с дорогой сумкой в руках говорила еще Одри Хепберн . Качественная вещь зачастую оказывается важнее, чем украшения. Сумка — ключевой аксессуар, завершающий образ. И Брижит об этом прекрасно известно. При выборе сумок Макрон также отдает предпочтение своему любимому бренду. На инаугурации супруга она была с деловой сумкой Louis Vuitton Cappucines бежевого цвета. Эту же модель, но в черном цвете Брижит часто берет с собой во время прогулок с супругом.

Есть в коллекции первой леди и небольшие клатчи на цепочке. Например, на встречу с Меланьей Трамп в Бельгии Макрон захватила клатч Louis Vuitton с интересным дизайном. Сумка на цепочке выполнена в виде миниатюрной черно-бежевой шахматной доски с большим логотипом бренда.

Загорелая кожа

Wolfgang Rattay/Reuters

Загар в любое время года — визитная карточка Брижит. Золотистый цвет кожи всегда играет на руку его обладателю: лицо выглядит свежее, не видно мешков под глазами и мелких несовершенств кожи, лучше сидит одежда, причем как нежных, так и ярких оттенков, наконец, загар скрывает возраст. В случае Брижит загар — еще одна возможность подчеркнуть стройные ноги, поскольку первая леди часто делает на них акцент.

Кстати, за счет загара Макрон может позволить себе и smoky eyes в дневное время суток. По правилам, его обычно наносят на вечерние мероприятия, однако на лице первой леди сильно подведенные глаза не смотрятся вульгарно даже днем.

Улыбка

Philippe Wojazer/Reuters

Широкая улыбка — еще одна составляющая безупречного образа Брижит. Вряд ли кто-то будет спорить, что улыбка Макрон выглядит дружелюбной и располагает к себе. К тому же Брижит хорошо поработала над ней и соблюдает так называемые принципы «голливудской улыбки» — публика всегда видит лишь передние верхние зубы первой леди Франции.