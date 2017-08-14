Девушки с обложки: что с ними стало

Шерон Стоун выложила запись своих проб к знаменитому «Основному инстинкту» 1992 года — и в очередной раз взорвала интернет. Сегодня сложно себе представить, что такая интеллектуальная красавица когда-то была на обложке Playboy. Кто еще появлялся на страницах этого журнала, неожиданно для всех, в материале «Газеты.Ru»

Легендарный Playboy появился в 1953 году. К 1972-му он стал одним из ведущих журналов — тогда в ноябре было продано более 7 млн экземпляров. На обложку попадали самые сексуальные женщины планеты: актрисы, певицы, модели. Съемки для Playboy гарантировали огромную популярность и открывали большие перспективы в карьере. Сейчас жизнь тех, кто когда-то позировал для всей Америки, выглядит несколько иначе.

Британская супермодель афроямайского происхождения на пике своей карьеры решила показать всю себя и в 1999 году дебютировала на обложке Playboy.

Тогда она только подписала косметический контракт с Cosmopolitan Cosmetics и представила публике свои ароматы.

Кстати, Playboy был не единственной эротической съемкой модели, в дальнейшем по роду своей деятельности она не раз обнажалась для многих изданий.

Сегодня Кэмпбелл по-прежнему способна дать фору даже молоденьким манекенщицам. Кэмпбелл продолжает украшать обложки журналов, регулярно участвует в показах известных домов мод, а на подиуме ее фигура выглядит так же, как и почти 20 лет назад.

На обложке журнала Дрю Бэрримор появилась, когда ей было всего 19 лет. И это стало настоящей сенсацией, обычно журнал такого масштаба украшали более зрелые девушки. Не оценил успех Дрю лишь ее крестный отец Стивен Спилберг . На свой 21-й день рождения девушка получила от него в подарок одеяло с небольшой запиской «Прикрывай себя».

Сейчас она почти не появляется в таблоидах, развелась и воспитывает двоих детей.

Шерон Стоун

На обложке Playboy Шерон Стоун появилась в 1990 году. В продажу журнал поступил незадолго до выхода фильма «Вспомнить все», где 32-летняя актриса выступала в роли жены Арнольда Шварценеггера . Несмотря на то что к тому моменту в портфолио актрисы было уже множество ролей, она оставалась почти незаметной.

Увидев в журнале обнаженную Шерон, мужчины буквально сошли с ума.

Playboy открыл для нее новые горизонты, а окончательный успех принесли съемки в картине «Основной инстинкт».

Сейчас Шерон 59 лет и она все реже появляется в кино. Однако отказываться от карьеры окончательно актриса не намерена. Ее последняя работа — фильм «Кое-что к твоему дню рождения» — вышла в мае 2017 года. Большую же часть времени она посвящает воспитанию своих троих детей.

Американская поп-легенда тоже позировала для Playboy. На обложке журнала она появилась в 1985 году, спустя всего семь лет после переезда в Нью-Йорк. Публикуя фотосессию певицы, издатели пошли на небольшую хитрость. На обложке певица позировала в брюках, пиджаке и кружевном боди, которое лишь создавало эротический подтекст. На страницах же журнала мужскую аудиторию ждал настоящий огонь: откровенные позы и ничего, что нельзя было бы разглядеть. Съемка стала одной из знаковых за всю историю существования журнала.

Бешеная популярность певицы постепенно проходит, уступая дорогу более молодым исполнителям.

С другой стороны, для всего мира она по-прежнему такая же легенда, как Майкл Джексон или Элтон Джон . Последний альбом певица выпустила в 2015 году, а в 2016-м получила награду «Женщина года».

Многие воспринимают Синди Кроуфорд как одну из самых красивых женщин США. Только вообразите, что произошло с мужской частью населения Америки, когда она решила обнажиться для Playboy в июле 1988 года!

Кроуфорд заняла пятое место в списке самых сексуальных звезд в Playboy XX века.

С годами Синди по-прежнему вызывает у публики интерес. В 2015-м она выпустила книгу о своей жизни, а в апреле 2016 года на обложке парижского Vogue позировала вместе с дочерью.

Одна из самых скандально известных знаменитостей Линдси Лохан тоже обнажалась для журнала. Еще до того, как номер с Линдси вышел в тираж, один из снимков случайно оказался в интернете, что вызвало еще больший ажиотаж.

Для февральского номера Playboy 2012 года Лохан позировала в образе Мэрилин Монро

Издатель журнала Хью Хефнер как-то отметил, что Лохан сломала стереотипы. В период с 2007 по 2013 год она переживала серьезные сложности с карьерой, злоупотребляя алкоголем и различными веществами. И даже несколько раз попадала в психиатрическую больницу. Впрочем, даже в момент жизненного кризиса она смогла принять участие в ответственной съемке и не подкачала.

Сейчас жизнь Лохан постепенно налаживается. В 2015 году ее окончательно освободили от условного наказания за вождение в нетрезвом виде. А несколько месяцев назад звезда увлеклась религией и даже собиралась принять ислам.

Фото: Playboy