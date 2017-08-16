Принцы и нищие: кого королева позвала на вечеринку

Принцы и нищие: кто веселится в гостях у королевы

Жители городка Виндзор, обладатели машин Ferrari, члены семьи знаменитого английского футболиста: для того чтобы попасть на прием в королевский дворец, необязательно быть наследником благородной фамилии. Кто сейчас ходит в гости к королеве — в материале «Газеты.Ru»

В минувшие выходные в Виндзорском замке, летней резиденции британских монархов, прошла вечеринка в стиле ABBA для обслуживающего персонала замка и их гостей, среди которых в основном были жители городка Виндзор. Со сцены, на которой выступала трибьют-группа, исполнявшая песни культовой шведской группы, звучала песня «Dancing Queen», на киноэкране показывали фильм «Мамма Mia!», гости были одеты в стиле легендарных шведов — и только старинные стены замка напоминали, что происходит вечеринка не где-нибудь, а в гостях у английской королевы. Входной билет стоил £12,50.

Впервые в истории старейшего и крупнейшего замка Англии (из тех, где постоянно кто-то живет) ради гостей на частной вечеринке установили сцену и устроили кинопросмотр. Для замка с тысячелетней историей, где будущая королева жила во время Второй мировой войны (он казался более безопасным, чем Букингемский дворец), где она проводит выходные, куда приезжает на Пасху и на время Королевских скачек в Аскоте, начинается новая эра: попасть сюда становится проще, чем кажется. В прошлом году стало известно о том, что здесь будут проведены ремонтные работы, после чего для туристов откроется доступ в Государственные палаты, где королева обычно принимает иностранных гостей.

Это не первый раз, когда в Виндзорском замке проходит частная вечеринка.

Не далее чем в конце июля здесь же отпраздновала 70-летие со дня основания компания Ferrari . И это тоже была частная вечеринка: с разрешения ее величества 70 избранных владельцев автомобилей Ferrari прокатились по территории замкового комплекса — дело происходило в укромных уголках сада, куда простым смертным доступ воспрещен. Возглавлял процессию не кто иной, как будущий пенсионер герцог Эдинбургский. После поездки гостей ждал пикник на траве в итальянском стиле.

Если частные вечеринки в Виндзорском замке становятся делом все более обыденным, то с Букингемским дворцом все несколько сложнее. После того как 10 июля Дэвид Бекхэм опубликовал в своем инстаграме фотографии, сделанные на чайной вечеринке по случаю дня рождение его дочери Харпер во дворце, разразился скандал. Пользователи соцсетей и пресс-секретарь Букингемского дворца Дик Арбитер выразили возмущение тем, что в королевской резиденции была устроена частная вечеринка для знаменитостей. «Ни у кого из них нет права находиться там, — заявил тогда Дик Арбитер Sky News . — Разве это парк развлечений? Это принижает значение этого места. Почему Бекхэмы получают такую привилегию?»

Пользователи инстаграма присоединились к возмущенным откликам: большинству из них не понравилось, что люди некоролевского происхождения устраивают вечеринки в гостях у королевы без ее приглашения — ведь если для простых людей и устраивают прием во дворце, то в число избранных попадают, как правило, сотрудники благотворительных организаций или успешные студенты.

Кстати, об этом не стало бы известно, если бы футболист и счастливый отец не похвастался в соцсетях, где его дочь отметила шестой день рождения.

Элтон Джон и Как выяснилось, Бекхэмы и их гости оказались во дворце по приглашению Сары Фергюссон , бывшей супруги принца Эндрю, герцога Йоркского, младшего брата принца Чарльза . Поведение Фергюссон не раз вызывало нарекания со стороны королевы и принца Филиппа. После развода с принцем Эндрю, последовавшего за чередой скандалов, связанных со слухами о ее изменах и фотографиями топлес, Сара Фергюссон некоторое время оставалась в стороне от королевских дел — тем не менее она поддерживала теплые отношения с бывшим мужем, и вот результат: сейчас она принимает участие от его имени в официальных мероприятиях и устраивает вечеринки, в том числе и несанкционированные. (Отметим, что она действительно знает в них толк — не зря в 2014 году именно ей королева получила организовать прием в честь 21-летней годовщины основания благотворительного фонда Children in Crisis, на котором присутствовали Кейт Мосс Наоми Кэмпбелл .)

Принц Гарри на чайной вечеринке, 13 мая 2017

Andrew Parsons/Reuters