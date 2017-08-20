Россияне уходят от алиментов

Доля разводов последние годы стабильно превышает половину от заключенных браков. Так, если сопоставить данные Росстата , то окажется, что в 2016 году распалось 61,7% браков (заключено всего 985 тыс. браков, при этом зарегистрировано 608 тыс. разводов). В 2014–2015 годах браков распалось также больше половины: в 2014 году — 57,7% (создано 1,2 млн семей против 693 тыс. разводов), в 2015 году — 52,67% (1,16 млн браков против 611 тыс. разводов).

При этом если после распада семьи остались дети, то, по оценке экспертов (официальной статистики нет), примерно в 70% случаев бывают сложности с взысканием алиментов на них. Семейный кодекс определяет, что при отсутствии соглашения об уплате алиментов на несовершеннолетних детей они должны быть уплачены в размере одной четверти дохода на одного ребенка, одной трети — на двух детей и половины заработка — на трех и более детей.

В России в основном опекой над ребенком после развода занимаются женщины, именно они вынуждены нанимать адвокатов и пытаться через суд и службу судебных приставов «выбить» положенные на содержания ребенка средства. Как сообщается на сайте фирмы «Алименты-Эксперт», «по статистике, сложившейся на начало 2017 года, алименты на детей уплачивают более 13% мужчин по всей России и почти 2% матерей, причем чаще всего выплаты производятся на 1 ребенка».

Добровольно платить своей бывшей жене положенные по закону средства многие отцы часто не считают нужным. Реклама популярных сайтов в Интернете, посвященная проблеме взыскания содержания на ребенка, красноречиво говорит о проблеме:

«Не дай бывшей жене оставить тебя без штанов», «Подают на алименты? Мужик, юрист поможет не платить».

Многие российские отцы считают несправедливым, что они по закону должны платить алименты на ребенка, если брак распался. Так, весной общественное движение «Отцовский комитет» и вовсе предложило обязать выплачивать алименты на несовершеннолетнего ребенка инициатора расторжения брака.

«Введение такой поправки положит конец практике, когда тысячи детей становятся разменной монетой в спорах между их родителями; положит конец произволу нечистоплотных матерей, которые шантажируют отцов разводом, зная, что суды с вероятностью 95% примут их сторону, невзирая ни на какие объективные обстоятельства»,

При этом, учитывая распространение в России «серых» зарплат, устойчивое нежелание многих отцов платить положенное по закону и сложности с исполнительным производством, многие женщины вообще не судятся за алименты.

Однако юристы отмечают, что последние изменения в законодательстве все же позволяют эффективнее бороться с «алиментщиками». «С июля 2016 года, в частности, появилась возможность привлечь злостного должника к административной ответственности и реально обязать, например, к длительным общественным работам. Согласно статье 5.35.1 КоАП, ответственность наступает в виде привлечения к обязательным работам на срок до 150 часов, или же неплательщик заключается под административный арест на срок до 15 суток, также возможно заставить его заплатить штраф в размере 20 тыс. рублей. Для большинства неплательщиков алиментов это крайне неприятные санкции, которые действительно приводят к ускоренному решению проблем со стороны должников», — комментирует член Адвокатской палаты Москвы Михаил Черба. По его словам, например, в республике Коми после принятых изменений в КоАП по алиментам к ответственности в первом полугодии 2017 года было привлечено 651 человек, в то время как в первом полугодии 2016 — всего 441.

Довольно эффективными мерами по стимулированию родителей платить алименты на детей являются ограничение водительских прав и наложение запрета на выезд за рубеж, отмечают эксперты. Так,

в первом полугодии этого года 647,5 тыс. должников-алиментщиков не могли выехать из России. «В результате применения данной меры взысканная в пользу детей сумма составила 432,2 млн рублей»,

— отмечается в статистике ФССП. Еще 706,4 млн руб. алиментных платежей взыскали приставы за шесть месяцев этого года, ограничив должникам право управления транспортными средствами.

Например, как сообщает УФССП России по Хабаровскому краю, должник по алиментам перечислил на содержание своих двоих детей 60 тысяч рублей после того, как ему запретили зарегистрировать автомобиль и ограничили право управления им. То же самое произошло недавно и в Курской области. Как сообщает служба судебных приставов, мужчина нигде не работал и уклонялся от содержания своего сына, однако, чтобы остаться за рулем, неплательщик тут же погасил долг в 190 тысяч рублей и исполнительный сбор.

В отдельных случаях неплательщики алиментов готовы раскошелиться, чтобы не испортить кредитную историю. Так, по словам генерального директора МФК «Мани Фанни», с 1 марта 2015 года вступили в силу поправки в ФЗ «О кредитных историях», по которым государственные органы вправе передать информацию о неисполненных решениях в НБКИ, а значит, неуплаченные алименты будут видны в кредитной истории заемщика и могут помешать ему получить кредит.

Однако в целом эксперты не называют нынешние меры эффективными. Это очевидно из статистики службы судебных приставов.

Всего за шесть месяцев 2017 года судебные приставы взыскали в пользу детей 9,3 млрд рублей.

При этом в 2016 году сумма взысканий алиментов в пользу детей в России составила 21,9 млрд руб, а в 2015-м году — 18,7 млрд руб.

Как отмечает Михаил Черба, чтобы решить проблему с взысканием алиментов, необходимо, чтобы приставы работали лучше, а не отмахивались от заявителей.

решением проблемы могло бы стать обязательство родителей, как в западноевропейских странах, заключать при разводе алиментные соглашения. В России всего 4% супругов при разводе заключили такое соглашение в 2016 году.