Дизайнеры порвали Штаты в лоскуты

Порвали Штаты в лоскуты: 9 коллекций Недели моды в Нью-Йорке

Смокинг вверх тормашками, бюстгальтер поверх пиджака, вечернее платье из прозрачной ткани: на Неделе моды в Нью-Йорке дизайнеры решили, что американская мода больше не может быть скучной. Хватит сугубо коммерческих коллекций: «Газета.Ru» — о самом веселом, что было на Неделе.

Helmut Lang

Kathy Willens/AP

На подиум Недели моды в Нью-Йорке бренд, основатель которого, Хельмут Ланг, ушел на покой еще в 2005-м, вернулся впервые за несколько лет. Креативный директор марки Шейн Оливер дебютировал на Неделе с оммажем Лангу — что, собственно, и ожидалось. От Оливера ждали минимализма, андрогинного шика и заигрывания с сексуальными фетишами и получили ровно это,

только образца 2017 года, когда BDSM на подиуме не обыгрывает только тот, кто плетке и портупее предпочитает рюши и органзу.

Асимметрия, кожа, и прозрачные ткани, бондаж и подвязки: коллекция Оливера вышла дразнящей игрой со зрителем, которому предлагается додумать обстоятельства, в которых можно носить деформированный бюстгальтер поверх блейзера или мужское трико-портупею.

Carolina Herrera

Bebeto Matthews/AP

Каролина Эррера относится к числу любимых модельеров президентских жен и дочерей — ее наряды выбирала для выходов Мишель Обама , ее платья носят Меланья и Иванка Трамп и срывают аплодисменты. Эррера знает, как сделать женщину красивой и респектабельной и до сих пор себе не изменила.

Она умеет одевать принцесс

В весенне-летней коллекции она сделала ставку на цвет — нежный коралловый, мягкий сиреневый, переливы голубого и цыплячьего желтого в классических сочетаниях. Платья — мечта пятилетней девочки: чтобы большие рукава-фонарики, тонкая талия, пышная юбка, вырез декольте сердечком — все, что мы видели на иллюстрациях к Золушке. Только Золушка уже давно принцесса.

Oscar de la Renta

AP

Дизайнеры Лора Ким и Фернандо Гарсиа создали для Oscar de la Renta всего лишь вторую коллекцию — в мире большой моды они пока что новички. Ждут от них, разумеется, что они будут следовать заветам покойного Оскара де ла Ренты, и формально они вроде бы с ним соотносятся — консервативные рубашки и блейзеры они украсили принтом с автографом основателя дома (точнее, с его личными письмами). Однако введя в коллекцию деним и прозрачные, они опрокинули представления обывателя о том, что такое шикарный дом Оскара де ла Рента, и обыватель пока не решил, как к этому относиться.

При этом они создали несколько по-настоящему выдающихся нежных воздушных вечерних платьев, тоже вполне прозрачных. Пайетки и стразы, с одной стороны, и принт в стиле поп-арт с другой, в любом случае, создают ощущение легкости, которую хочется чувствовать в Нью-Йорке. Кэрри Бредшоу точно это надела бы.

Prabal Gurung

Kathy Willens/AP

Свое шоу сингапурский дизайнер Прабал Гурунг начал со слов своеобразной молитвы: «Дайте мне силы изменить то, что я не могу принять». Фраза стала лозунгом показа и наиболее точно отразила настроения, которые сейчас переживает Америка из-за последствий урагана «Ирма».

За последние несколько сезонов Гурунг превратил вырезы на одежде в свой фирменный знак. На этот раз элементы были в виде небольших ромбов, тонких прорезей на талии и пятисантиметровых разрезов в области бедер. Декор присутствует на платьях, юбках и свитерах.

Платья — главные элемент коллекции Prabal Gurung.

На подиуме были представлены модели из трикотажа, кожи, тонкой прозрачной ткани и материалов с цветочным принтом. Главным акцентом в коллекции кутюрье сделал рукава и плечи. Так, на подиуме были представлены свитера и блузы с рукавом «фонарик», а также пиджаки и плащи, силуэт которых визуально увеличивает плечи. Правда, подобные модели зрительно превращают женское тело в мужское.

Victoria Beckham

Mary Altaffer/AP

На превью за день до своего шоу Виктория Бекхэм рассказала о женственности. «Нежность может быть сильной», — отметила модельер. Разумеется, представление Бекхэм о феминных нарядах изменилось за последние годы. Вместо привычных юбок-карандашей в коллекции появились килты, слегка облегающие бедра моделей. А за основу для повседневных брючных костюмов кутюрье взяла пижамы. Свободные от бедра брюки в сочетании с летящими блузами создают впечатление более комфортного кэжуала, в котором будет уместно как появиться днем в офисе, так и поужинать после работы. Женственность придают цвета и материалы. Так, в новом сезоне Бэкхем предлагает отдавать предпочтение шелку и ситцу. И выбирать белый, пудровый, небесный-голубой и алый оттенки.

Идея прослеживается во всем сезоне Нью-Йоркской недели моды — прозрачные ткани и нежные цвета стали основой тенденции будущего сезона.

Силу нежной коллекции Victoria Beckham придают эффектные детали — принты в виде муаровых рисунков и фотопечати из полосатых тканей, оборки воротничков Пьеро, объемные плечи, визуально расширяющие тело моделей и массивные пуговицы.

Philipp Plein

Andres Kudacki/AP

Показ Philipp Plein прошел под лозунгом «Good Gone Bad», а на подиуме одновременно присутствовали как женщины, так и мужчины. Новинкой репертуара женской коллекции стали платья, в дизайне которых кутюрье позволил себе немного похулиганить: сарафаны из кожаных портупей черного и белого цветов модели надевали как на голое тело, так и yf черные атласные платья, здесь же были представлены модели с оборками, едва заметным декором из кожи и глубокими вырезами.

Среди ключевых вещей можно выделить парчовую юбку и футболки с принтами из «Алисы в стране чудес».

Для мужчин Плейн подготовил кожаные куртки в духе униформы мотоциклистов из кожи аллигатора. По словам самого кутюрье, модели пользуются большим спросом, несмотря на пятизначную цену.

Alexander Wang

Diane Bondareff/AP

Один из самых красивых дизайнеров мира взялся деконструировать уличную моду и смешать ее с элементами классической. Он перевернул классический смокинг и обратил его в мини-платье с открытыми плечами, мужской пиджак с объемными плечами подвязал олимпийкой, жакет в стиле Chanel сопроводил рваными джинсами бойфренда, свел вместе нежное белое кружево, грубые кожаные корсеты и брюки-карго.

Ну просто потому, что он может.

Он может и отказаться от классического варианта проведения дефиле — вместо того, чтобы пригласить зрителей на площадку, он погрузил манекенщиц в автобус и отправился с ними путешествовать по Нью-Йорку с несколькими остановками, во время которых проходило дефиле (присутствующие, разумеется, были предупреждены и ожидали с нетерпением). Дизайнер отстаивает идею поп-апа: зачем уныло сидеть на одном месте, если можно раз — и выскочить из автобуса в перекрутившемся мини-платье?

Calvin Klein

Кайя Гербер Kathy Willens/AP

Эксперименты бельгийского дизайнера Рафа Симонса для Calvin Klein продолжились и на этот раз. В новую коллекцию (теперь уже не скучного бренда для повседневной носки) кутюрье добавил слои, яркий атлас и водонепроницаемый нейлон, используемый для палаток. В качестве декора выступают принты с отсылками к ключевым фигурам американской культуры, от Энди Уорхола от Денниса Хоппера . Впрочем, коллекция и так получилась чересчур яркой: разноцветные штанины классических брюк и сетка на голое тело для мужчин, и платья-дождевики, кожаные перчатки по локоть и сумки с 40-см бахромой для женщин.

Ralph Lauren

Kathy Willens/AP

В отличиt от остальных брендов, Ralph Lauren представил осеннюю коллекцию (модный дом перешел на платформу see now-bye now). В коллекции представлено всего 5 цветов: серый, черный, синий, красный и желтый. Видимо, таким образом дизайнер предлагает либо подчиняться осенней хандре, либо бороться с ней (в зависимости от настроения). Так, женщинам предлагается присмотреться к брючных костюмам, пальто и миди-платьям в мелкую клетку цвета асфальта. А также к платьям ярко-красного и синего оттенков, верх которых выполнен в виде корсета из латекса, а низ — в форме пышной пачки. Для мужчин предусмотрены кожа, брюки с лампасами, классические пальто и пиджаки, перетянутые ремнем на талии.