Умер «целитель» с голосами в голове

«Целитель» с голосами в голове

Популярный в 1990-е годы «телевизионный целитель» Аллан Чумак умер на 83-м году жизни. О загадочном «даре» и голосах в голове советского и российского «экстрасенса» рассказывает «Газета.Ru»

Ушел из жизни знаменитый в 1990-е годы «целитель» Аллан Чумак. Об этом в фейсбуке сообщил украинский журналист Дмитрий Гордон.



«Несколько часов назад в Москве на 83-м году жизни скончался Аллан Владимирович Чумак — выдающийся целитель, писатель, философ и просто замечательный человек. Мы дружили 27 лет. Мне будет очень его не хватать. Светлая память!», — написал он.



Чумак — советский и российский телевизионный деятель, который называл себя целителем и экстрасенсом. Он также является автором нескольких книг.





По словам Чумака, у него было два диплома о высшем образовании — Государственного института физической культуры (тренер) и МГУ (журналист). С 1960-х годов будущий целитель работал тренером, затем стал спортивным комментатором на телевидении.

Экстрасенсорные способности, по его воспоминаниям, проявились у него внезапно, во время подготовки разоблачительных статей о шарлатанах-целителях.



Сам Чумак преподносил это так: «Когда у меня открылся Дар ‒ а в ту пору мне „стукнуло“ 42 года, ‒ я в одно чудесное мгновение узрел мир во всем фантастическом разнообразии энергоинформационных взаимодействий. Я обрел способность видеть ауры людей. А потом мне показалось, что на меня обрушился водопад.



Я испытывал такое ощущение, будто на меня падают, давят, меня обмывают потоки невидимой воды — плотные, тяжелые, осязаемые, я чувствовал их каждой порой. Но воды ни надо мной, ни вокруг меня не было.



Была энергия. Мощнейшие ее потоки, проходящие через мое тело. Через некоторое время ощущения ослабли, но от этого не стали менее явными. Энергия переполняла меня.



Когда я раскрывал ладони и концентрировался на истечении потока через них, они багровели, на запястьях выделялись напряженные вены, пальцы вздувались. Порой у меня повышалось кровяное давление, накатывала дурнота — организм не справлялся с той силой, которую он получал».



Чумак ушел с телевидения и начал принимать больных людей.



«Обо мне заговорили, стали записываться на прием со всей Москвы, приезжали из других городов», — вспоминал он.



Впрочем, через несколько лет Чумак вернулся в телеиндустрию — теперь уже с сеансами, на которых «заряжал» воду, кремы, мази и другие субстанции, шевеля губами и совершая пассы руками.



Чудодейственные силы действовали даже на расстоянии — чтобы «зарядить» воду, было достаточно поставить банку с ней перед телевизором.



«По просьбе руководства ЦТ летом 1989 года я провел в Останкино шесть лечебных сеансов для телезрителей. В течение трех месяцев записи этих сеансов выходили в эфир по утрам. Уже через месяц после начала этой «акции» на ЦТ пришло шесть миллионов писем — и в каждом таком письме была благодарность за лечение, избавление от недуга», — рассказывал сам Чумак.



Далее, по заявлениям целителя, он ездил по России и странам ближнего зарубежья, излечивая всех страждущих на массовых целительских сеансах.





Однако уже несколько лет спустя Минздрав принял приказ, ограничивающий нетрадиционные методы лечения, и Чумаку пришлось прекратить свою деятельность. После этого он, по его словам, «много занимался научно-экспериментальной работой: в сотрудничестве с учеными изучал свой Дар». «Помощь» желающим он оказывал на индивидуальных приемах и иногда устраивал творческие встречи со зрителями.



После того, как популярность Чумака пошла на спад, он опубликовал несколько книг и даже баллотировался на выборах в Госдуму в Самарской области, но набрал лишь чуть больше 3% голосов избирателей.

В своей первой книге Чумак посвятил несколько глав тому, как неведомые голоса учили его пользоваться способностями для исцеления людей и рассказывали ему о мироустройстве.



О голосах он рассказал также и на одной из радиопередач в 2008 году — голоса посменно говорили в его голове, а он вел конспект лекций, которые они ему диктовали.



В настоящее время действует сайт Чумака, где предлагается купить DVD-диски с сеансами, заряженные фотографии или оздоровиться с помощью видеосеанса онлайн.