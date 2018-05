14 магических бьюти-средств, которые подготовят кожу к лету

Наш бьюти-редактор Алла Шарандина нашла эмульсии, сыворотки и тоники, которые спасут кожу от сухости, тусклости и повреждений. Корректор Pore Minimizer, Guerlain

Наш мир не будет прежним после этого научного факта. Расширенные поры — признак не жирной, а обез­воженной кожи. Поэтому скоростной концентрат-корректор на 96% состоит из гидрофильной базы и ложится на лицо влажным гелем. Сыворотка Honey All In One Ampoule, Scinic

Корейцы Scinic опаснее медведей: ради питательных капсул разорили целый улей. Формула сыворотки на 9/10 состоит из меда, прополиса и маточного молочка. Фанаты средства теперь роятся в первом магазине крупнейшей азиатской фармсети Watsons в Петербурге. Крем и эмульсия Miracle Age, Thank You Farmer

В Азии люди стареют иначе: лицо изменяется по мускульному типу, практически не покрываясь морщинами. Поэтому антиэйдж-косметика из Южной Кореи подходит даже юным европейцам. Она отлично справляется с тусклостью тона, сухостью и огрубением кожи, которые могут настигнуть перед защитой диплома или в итоге длинных и бурных «майских». Реанимируют кожу только натуральные ингредиенты в составе — насыщенное витаминами масло косточек арганового дерева и аналог улиточного муцина, экстракт корней диоскореи японской. Детокс-скраб, сыворотка и гель Anne Semonin

Подобное притягивает подобное, догадались в лабораториях Anne Semonin и выпустили троицу средств, которые ощутимо приближают пляжный сезон. В детокс-скраб с этими магическими целями брошена щепотка морской соли и богатого минералами белого песка с Бора-Бора. Укреп­ляющей сыворотке для тела придали сил бурые и красные водоросли в ее составе. А антицеллюлитный гель наполнен экстрактом морского лотоса — грозы жировых клеток. Блеск для губ Eclat Minute, Clarins

Цвет — сливовый, аромат — черносмородиновый, в составе — ягоды асаи. Так противоречив новый оттенок масла-блеска для губ из сезонной коллекции Hale d’Ete, посвященной лету в Майами. Флоридский мудборд закреп­ляет четырехцветная ручка-подводка Stylo 4 Couleurs. Зеленым и черным цветом можно начертить стрелку, фиолетовым и розовым — и ее, и контур губ. Концентрат Aquasource Aura Concentrate, Biotherm

Концентрат для нормальной и сухой кожи питает лицо насыщенной термальным планктоном водой из источника во Французских Пиренеях (у компании патент на его биоферментацию и производство), а также экстрактом настурции и маслами. Гель Aqua Réotier, L’Occitane

Вода из минерального источника Реотье в провинции Верхние Альпы содержит кальция вдесятеро больше, чем обычная термальная. Поэтому гель на ее основе увлажняет и одновременно восстанавливает поврежденную кожу. Крем-сыворотка Re-Plasty Laserist, Helena Rubinstein

Крем-сыворотка против пигментных пятен вызвал на бой все лазеры мира. Дерзкий юнец утверждает, что осветлит кожу с помощью комплекса SymWhite и эллаговой кислоты, а жидким водородом и красным перламутром придаст ей здоровый розовый оттенок. Концентрат Powerful-Strength Line-Reducing Concentrate, Kiehl’s Концентрат-бестселлер отметил 13-летие и, как прилежный семиклассник, выиграл еще одну олимпиаду по химии. Вундеркинд достал из портфеля низкомолекулярную гиалуроновую кислоту и обновил в своей формуле процент чистого витамина С — теперь целых 12,5%! Бальзам для губ Kiss Kiss, Tony Moly

Бальзам наглядного назначения содержит мед, масла макадамии и жожоба. Совместными усилиями они справляются с раздражениями, шелушением и сухостью губ. А заодно придают им объем и зеркальный блеск. Дымка Dewy Spritz, Ciate London

Дымка — опасный конкурент для всей косметички: она может послужить праймером и увлажняющим спреем, закрепить макияж лучше фиксатора и покрыть скулы перламутровым шиммером, отняв работу у хайлайтера. Текст: Алла ШарандинаФото: архивы пресс-служб