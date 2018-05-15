Осетинские духи: свобода, выбор, унисекс

Несколько лет назад инженер-электрик из Владикавказа Фатима Гаева решилась сделать свое увлечение парфюмерией профессией. Сегодня она автор около 25 эксклюзивных ароматов, которые выпускает под брендом Embrace. В основной линейке марки — пять продуктов, выходящих в форме парфюмерной воды. Их Фатима продает через свой сайт и Instagram — высылает почтой. Офлайн ее духи можно приобрести в двух торговых точках во Владикавказе. За 50-миллилитровый флакон парфюма от Фатимы покупателям придется выложить от 4300 до 7500 рублей. Девушка не жалеет, что ради этого бросила «серьезную работу», но признается, что расширять производство не имеет смысла.

Парфюмер-самоучка

— Когда люди узнают, чем я занимаюсь, часто задают вопросы, и если составлять рейтинг самых раздражающих, то победу одержит: «А ты читала „Парфюмера?“» Читала, конечно, поэтому и решила стать парфюмером. Шучу.

Я парфюмер-самоучка и считаю, что в современном мире можно научиться всему. По образованию я инженер-электрик. Даже не химик, у меня по химии в школе была тройка, что сейчас очень мешает. Получив специальность, работала на крупном производстве, потом решила уйти в дизайн и тогда параллельно стала заниматься парфюмерией, правда, никому о своем увлечении не рассказывала. Стеснялась, что ли. При моей серьезной профессии парфюмерия казалась чем-то совсем эфемерным. Рассказала, лишь когда создала какое-то количество ароматов, — и только близкому окружению. Хотя мое творчество они и сегодня воспринимают как временное помешательство. Просто я не делилась, как долго, насколько серьезно и как глубоко меня это трогает.

Сделать выбор в пользу парфюмерии, оставив стабильную работу, было непросто. Супруг поддержал, а родители не понимали, но видели, что горела этим, и не противились. А когда я уже открыла свою фирму, понимания стало больше.

Парфюмерного стажа у меня пять лет, два первых года были экспериментальными. И еще минус полтора года декретного отпуска. В это время я очень опасалась, что придется навсегда расстаться с профессией парфюмера. Серьезная гормональная перестройка вообще не позволяла работать. Я по-другому воспринимала запахи во время беременности и какое-то время после появления ребенка. К счастью, все нормализовалось.

Как создаются ароматы

— Я использую готовые парфюмерные компоненты. Складываю их в композицию, то есть собираю букет. Отмеряю, разбавляю этиловым спиртом, пробую запах, отмеряю снова. По правилам ароматы требуют вызревания — как минимум две недели после смешения компонентов. Для того чтобы правильно раскрывались. Парфюм может поменять аромат — и весь процесс начнется заново, пока не станет понятно: вот оно. Создание аромата — процесс небыстрый. Проходит несколько недель, месяц, а может, даже два.

Эфирные масла могут быть натуральные и синтетические. Часто говорят, что достойный аромат можно создать, используя только натурпродукт. Не совсем верно. Синтетика бывает разная, есть низкокачественная, а есть и дороже натуральных компонентов.

К сожалению, большинство составляющих ароматов в России не производится. В Крыму выращивают чудесную лаванду, немного роз, но это капля в море. Практически все приходится приобретать за рубежом. То же касается качественной упаковки — трудно найти хороший флакон.

Аромат в честь древних алан

— Первые ароматы остались безымянными, они были очень смешные, совершенно не похожие на духи, сделанные из обычных аптечных «эфирок».

Первый аромат, получивший название вместо нумерации, — «Аллон» (в переводе с осетинского «земной» — Ред.), так себя называли древние аланы. Меня зацепило то, как просто к себе относились наши предки. И созданный аромат показался таким же простым, земным.

У каждого аромата своя история. Расскажу про Embrace Freedom. Я не стала ждать, пока вызреет очередной аромат, мне нужно было именно сейчас, сегодня. Нанесла на себя и весь день в нем ходила. К вечеру поняла — это то, что мне нужно. Так родилась полноценная версия аромата, который получил название «Сегодня». Потом стала слышать отзывы о нем — что он немного грубый, тяжелый, слишком мужской для меня. И поняла, что буду носить именно то, что мне нравится, не хочу создавать впечатление «девочки-тюльпана». И в этом выборе я свободна. Отсюда и родилось новое название Embrace Freedom.

Вообще, не люблю делить ароматы по гендерному признаку. К примеру, на парфюме Farna долго было написано «женский», но запах нравится и мужчинам. Я подумала: зачем заставлять людей выбирать по моему усмотрению? Я решила: пусть ориентируются по своим ощущениям, поэтому заявляю ароматы как унисекс.

Запах в голове

— Работаю дома, для меня это самая комфортная зона. Работать могу по наитию и в разное время суток, а лаборатория будет обязывать к определенному режиму. Когда все герметично и помещение проветрено после работы — запаха почти нет. А если и есть, то приглушенный и довольно приятный. Правда, однажды мне некачественные капельницы для работы с эфирными маслами попались, вот это была катастрофа…

Иногда спрашивают: как запахи рождаются? Сначала — в голове. К примеру, мы знаем, как пахнет дождь летом, свежескошенная трава — наша память хранит множество ароматических кусочков. Для парфюмера каждый такой «кусочек» — материал для производства. Я начинаю думать: как и в какой дозе можно обыграть и смешать компоненты. Это мысленный процесс.

Как правило, я знаю, каким получится аромат в итоге. Люблю приводить простой пример: хозяйка заходит к себе на кухню и хочет приготовить курицу. Она знает, что черный перец хорошо сочетается с этим блюдом, а подойдет ли кориандр? И она примерно знает, как «впишется» приправа и какой будет вкус. Так же и парфюмер анализирует, насколько подойдут и подружатся между собой ингредиенты и какой будет аромат. Важно понимать, что сядет вниз, где будет начало аромата, чем он раскроется, что станет базой. Это уже определенный уровень знаний и работа ольфакторного — обонятельного — воображения. Важна и хорошая память. Нужно держать в голове большое количество компонентов, знать, как они пахнут и ведут себя.

«Дорого — это Dior»

— Я очень плохой экономист, плохо ориентируюсь в цифрах и довольно часто проигрываю. В основном из-за высокой стоимости компонентов, тех, которые люблю. Бывает, жду ингредиенты будущих духов полгода, а то и больше, что тоже должно отражаться на цене. Но как только в мои руки попадает драгоценная посылка, забываю про выгоду, начинаю разливать, и мне хочется, чтобы люди скорее познакомились с продуктом. Поэтому я иногда снижаю стоимость.

А про «дорого-дешево»… Одни клиенты спрашивают: «Почему так дешево?», другие: «Почему так дорого?» Последним отвечаю: «Дорого — это тот Dior, который вы покупаете, хотя в нем копеечные компоненты, а стоимость складывается из одной рекламы».

Я не гонюсь за масштабами. Трудно делать хорошие вещи, когда производство поставлено на поток и нет возможности контролировать весь процесс. Даже если полностью отслеживать технологию, большого количества качественных компонентов в мире не существует — из нескольких тонн сырья получается лишь один килограмм эфирного масла.

Поэтому, какие бы финансовые плюсы ни сулило серийное производство, мне оно неинтересно. Пока я создала около двадцати пяти ароматов, и только пять из них входят в основную коллекцию. Остальные содержат настолько редкие компоненты, что я выпускаю их лимитировано.

Не следовать моде

— В России я знаю очень немного инди-парфюмеров, это от слова independent — независимый. Независимых в том числе и от моды. За ее тенденциями я не слежу, боюсь, что станут оказывать на меня влияние. И так уже было. Когда в качестве тренда прозвучали зеленые ароматы, поймала себя на желании создать такой, но тут же осознала, что это желание навязано мне извне. Несколько людей в мире задают тон: как мы должны одеваться, как пахнуть… А через год говорят другое.

Те люди, кто не следует слепо за модой и уже не боится сложных композиций, обратно к люксу, как правило, не возвращаются. Такие ценители нашлись не только в России. Мои ароматы давно покупают в Германии, уже какое-то время — в Бельгии и Венгрии, недавно парфюм улетел в Малайзию и Нидерланды. Как клиенты выбирают на расстоянии? Все просто: предварительно заказывают набор пробников, потом — понравившиеся духи.

Духи надо правильно носить

— Много мифов вокруг того, как правильно наносить аромат. Самый главный совет — пожалуйста, не переусердствуйте! Любой аромат может стать неприятным от переизбытка.

Наносить его можно куда угодно, за исключением слизистых, конечно. Просто нужно помнить: чем ниже наносим аромат, тем объемней его шлейф. Молекулы вещества, отрываясь от нашей кожи, поднимаются наверх. Так что, если наносите духи на область шеи, то лишь люди выше вас могут почувствовать аромат, либо если они будут стоять очень близко к вам. Вот запястье будет пахнуть здорово — от пояса и выше будут распространяться молекулы аромата. С «пульсирующих точек» — это сгибы рук и ног, виски — аромат быстрее испаряется, но и звучать будет интенсивней.

Лично я люблю наносить аромат на одежду. Хотя — удивлю — почти не пользуюсь духами. Настолько много нахожусь в ароматах, что устаю от них. Исключение — когда разнашиваю новый аромат и нужно знать степень его стойкости, как он раскроется, какой останется шлейф.

Важно также, в какое время будет носиться аромат. Бывало, аромат, купленный, скажем, летом, клиентов разочаровывал. Я всегда советую в таких случаях — попробуй осенью или зимой. Он раскроется по-другому. И действительно, часто человек влюблялся в аромат в другое время года. То же самое — про день и вечер.

Как выбрать парфюм

— Люди часто интересуются: правда ли, что один и тот же аромат на разных людях слышится по-разному. Уверена, что это так. Один из своих ароматов я как-то не узнала. На одной девушке он раскрылся цветами, которых в композиции не было. Это меня очень удивило. Поэтому всегда говорю: не выбирайте аромат «с подружки», выбирайте «с себя».

И желательно — для себя. Не советую дарить духи. Хотя на этот счет у меня двоякое убеждение: опыт говорит одно, разум — другое. Разум убеждает: неизвестно как аромат раскроется, какие ассоциации вызовет. Если мужчине предложить парфюм, похожий на тот, которым душилась нелюбимая теща, ему он явно не понравится. Поэтому и советую — не дарить. С другой стороны, могу вспомнить много случаев, когда те, кому дарили наши духи, становились постоянными клиентами Embrace. Обычно угадывают с ароматом друг для друга супруги. Кстати, мой муж носит духи только моего производства. И это его персональный парфюм, который я не буду включать в основную коллекцию, для меня это именно «его аромат».

Вообще, когда мы наносим любимый аромат, тот, который по-настоящему свой, человек как бы находится в объятиях парфюма. Поэтому я назвала свою марку Embrace — объятие.