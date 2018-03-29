Какой косметикой пользуется Даша Кос?

Здоровый образ жизни давно в моде, и теперь многие следят за своим питанием и здоровьем и даже перешли на экокосметику, которую, к слову, в наше время найти не так-то просто. А все потому, что даже в органику подмешивают вредные компоненты (объясняя это тем, что нужно как-то продлить срок годности продукта). Однако нам удалось отыскать действительно безопасные и полезные экосредства. И выпускает их российский бренд Wonder Me! Почему этой косметике можно смело доверять, мы узнали у бьюти-блогера, поклонницы бренда Даши Кос (@dashakos).

«Я всегда тщательно выбираю бьюти-средства. Прежде чем купить какую-то новинку, обязательно изучу ее состав и принцип действия, — уточняет Даша. — Особенно если речь идет о продуктах для лица».

Последняя находка Даши — натуральная омолаживающая маска для лица Wonder Me (4300 р.). Прежде чем использовать — ее нужно приготовить. Для этого необходимо смешать небольшое количество «порошка» с водой, чтобы получилась однородная густая масса. Наносить лучше тонким слоем на лицо и оставить до полного высыхания, после чего смыть.

«За счет растительных экстрактов лаванды и овса эта «малышка» отлично разглаживает неровности кожи, насыщает ее влагой и придает здоровый блеск».

Еще один любимый продукт — натуральное масло для лица и тела (4100 р.). Это настоящий маст-хэв для твоей travel-косметички, и все потому, что оно великолепно ухаживает за кожей: повышает ее упругость и эластичность, насыщает полезными микроэлементами и кислородом (за это можно сказать спасибо его главным компонентам-маслам: миндальному, жожоба и макадамии). Использовать его можно по-разному, например для загара, в качестве усиления цвета и для увлажнения кожи после солнечных ванн (кстати, оно совсем не липкое, быстро впитывается и не оставляет на одежде следов).

Отдельного внимания заслуживает питательный крем для рук с маслом какао (1900 р.). Это настоящее спасение для всех, у кого постоянно сохнет кожа. Достаточно одной «горошинки», чтобы на полдня забыть про неприятное чувство стянутости.

Приятный бонус — у крема для рук легкий ненавязчивый аромат макаками, что автоматически превращает его нанесение в изысканный пса-ритуал.

«Почему-то все мы тщательно следим за состоянием кожи лица и тела, уделяем отдельное внимание рукам и ногам, а про губы забываем, — рассуждает Даша. — А ведь за ними тоже нужно ухаживать, особенно после зимы, когда кожа губ становится сухой и чувствительной, поэтому для такой деликатной зоны нужно подбирать максимально мягкие средства. Скраб Wonder Me (2500 р.) — то что надо! Он нежно отшелушивает ороговевшие клеточки, подготавливая кожу к нанесению бальзама (1800 р.). Кстати, текстура у скраба максимально приятная с мелкими абразивными частичками, которые не царапают и не травмируют кожу».

«Что касается бальзама Wonder Me, то его можно использовать как обычное восстанавливающее средство для губ в течение дня, например перед выходом на улицу, — советует Даша. — Либо как маску — для этого перед сном нанеси средство более плотным слоем и оставь на всю ночь, когда ты проснешься, губы будут идеально мягкими и гладкими».

Кстати, у косметики Wonder Me есть еще одна классная фишка — упаковка. Все баночки черные — выглядят элегантно и стильно, но главное — надежно защищают средство от солнечных лучей и помогают сохранить все его качества надолго.

Instagram бренда: @wonderme.me Купить косметику можно на сайте wonderme.me Благодарим фотостудию APRIORI PHOTO за помощь в организации съемки.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kakoj-kosmetikoj-polzuetsya-dasha-kos/