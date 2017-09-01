Чувственные объятия и розовый дым: Натали Портман обнажилась в рекламе парфюма Dior

Звезда «Звездных войн» снялась в короткой рекламной love story, по сюжету которой отправляется с возлюбленным в путешествие и падает к нему в объятия в постельной сцене.

Зритель может видеть обнаженную спину Натали Портман и ее героиню, нежащуюся под руками любимого в постели. Впрочем, этот ролик не только про эротику — его герои ездят по пляжу в розовом дыму, гуляю по летним улицам, обнимаются в автобуче и разбрасывают розы. В финале ролика Натали спрашивает: «А что ты сделаешь для любви?» И в самом деле, что?

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Фото: YouTube, Dior