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Чувственные объятия и розовый дым: Натали Портман обнажилась в рекламе парфюма Dior
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Чувственные объятия и розовый дым: Натали Портман обнажилась в рекламе парфюма Dior 

WMJ.ru 1 сентября 2017
Фото: WMJ.ru
Звезда «Звездных войн» снялась в короткой рекламной love story, по сюжету которой отправляется с возлюбленным в путешествие и падает к нему в объятия в постельной сцене.
Зритель может видеть обнаженную спину Натали Портман и ее героиню, нежащуюся под руками любимого в постели. Впрочем, этот ролик не только про эротику — его герои ездят по пляжу в розовом дыму, гуляю по летним улицам, обнимаются в автобуче и разбрасывают розы. В финале ролика Натали спрашивает: «А что ты сделаешь для любви?» И в самом деле, что?
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Фото: YouTube, Dior
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