Мужики, как бабы стали: Тимати сушит бороду феном

Тимати поделился с поклонниками видеороликом в котором ему стригут и укладывают бороду. Instagram бизнесмена регулярно пополняется рекламой: навязчивой и завуалированной, для других и для себя, но, как бы там ни было, надо признать, что подход к делу у рэпера всегда довольно креативный.

Взрыв противоречивых эмоций вызвал опубликованный музыкантом рекламный ролик собственного барбершопа. Но что обращает на себя особое внимание так это наличие у Тимати седых волос. А может это просто свет так упал? «Никогда бы не подумала, что с таким интересом буду смотреть, как делают подобную процедуру…» «Мужики, как бабы стали!» «А бороду что реально феном сушат?» «Откуда взялась эта мода быть похожим на талиба ?! А у Капоне нервы титан! Раз так босса ножом по лицу!» «Почему барбер без перчаток работает бритвой?» «Стрижка, по-моему, как у Керри в Тупой и ещё тупее, мода такая сейчас?» «Я так не забочусь за своими волосами как Тимур за своей бородой следит!» «В конце что делали, когда он лежал? Чем-то в лицо или что. Или массаж лица?» «Конечно, свой салон надо рекламировать!» «Седые волосы или мне показалось?» Напомним, что барбершопы активно набирают популярность. Главная концепция места — исключительно для мужика! Даже мастера все преимущественно мужского пола. Такой остров свободы от женщин, в котором сильные и независимые мужчины кропотливо создают свой неповторимый «лук». Надо заметить, что в барбершопе можно не только подстричься и побриться, но и обзавестись некоторыми аксессуарами или выкурить дорогую сигару.

В @13byblackstar лучшие руки в стране! @andcapone … Публикация от Black Star (@timatiofficial) Авг 31 2017 в 4:59 PDT