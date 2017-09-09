Невероятно красивая реклама парфюма: Дакота Джонсон представит новый аромат Gucci Bloom

Gucci представил самую ожидаемую рекламную кампанию этой осени — первый аромат от Алессандро Микеле, нового креативного директора бренда — Gucci Bloom. Необычная композиция, элегантный флакон и новые лица, в числе которых молодая актриса Дакота Джонсон

Компанию дочери Мелани Гриффит составили не менее яркие девушки: модель-трансгендер Хари Неф и художница Петра Коллинз. В рекламном ролике актрисы одеты в вещи из актуальных коллекций Gucci: футболки «Blind for love», блузы с бантами, бомберы с фирменным триколором, пояса с насекомыми из металла и, конечно, массивные кольца, на которых Микеле сделал себе имя задолго до того, как стал парфюмером. Создателем атмосферных кадров рекламной кампании стал фотограф Глен Лачфорд , которому удалось невероятно точно отразить свободолюбивый и жизнерадостный дух нового аромата. По сути, совершенно неважно, что делают три девушки: гуляют, пьют чай, разговаривают, смеются или же плавают в диком пруду… Их повсюду окружает сказочный сад!

Новый рекламный ролик получил невероятное количество восторженных отзывов! Что совершенно не удивительно, ведь о сказке мечтает каждая девушка. «Я не люблю сладкие ароматы, но после такого ролика просто грех не купить новинку!» «Это самая красивая реклама парфюма, которую я когда-либо видела!» «А Дакота самая милая из подружек. Или я слишком придирчива к остальным?» «Кажется, что эта парфюмерная новинка просто обречена на успех!» По словам Микеле, он задумывал цветочный аромат, который должен мысленно переносить вас из любой точки земли в место, которого нет на карте, но есть в нашем воображении. В сказочный благоухающий сад, который по своей красоте и самобытности сравним разве что со всеми женщинами мира, такими же удивительно прекрасными и неповторимыми.