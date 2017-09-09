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Невероятно красивая реклама парфюма: Дакота Джонсон представит новый аромат Gucci Bloom
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Невероятно красивая реклама парфюма: Дакота Джонсон представит новый аромат Gucci Bloom 

Eva.ru 9 сентября 2017
Фото: Eva.ru
Gucci представил самую ожидаемую рекламную кампанию этой осени — первый аромат от Алессандро Микеле, нового креативного директора бренда — Gucci Bloom. Необычная композиция, элегантный флакон и новые лица, в числе которых молодая актриса Дакота Джонсон.
Компанию дочери Мелани Гриффит составили не менее яркие девушки: модель-трансгендер Хари Неф и художница Петра Коллинз. В рекламном ролике актрисы одеты в вещи из актуальных коллекций Gucci: футболки «Blind for love», блузы с бантами, бомберы с фирменным триколором, пояса с насекомыми из металла и, конечно, массивные кольца, на которых Микеле сделал себе имя задолго до того, как стал парфюмером. Создателем атмосферных кадров рекламной кампании стал фотограф Глен Лачфорд, которому удалось невероятно точно отразить свободолюбивый и жизнерадостный дух нового аромата. По сути, совершенно неважно, что делают три девушки: гуляют, пьют чай, разговаривают, смеются или же плавают в диком пруду… Их повсюду окружает сказочный сад!
Новый рекламный ролик получил невероятное количество восторженных отзывов! Что совершенно не удивительно, ведь о сказке мечтает каждая девушка. «Я не люблю сладкие ароматы, но после такого ролика просто грех не купить новинку!» «Это самая красивая реклама парфюма, которую я когда-либо видела!» «А Дакота самая милая из подружек. Или я слишком придирчива к остальным?» «Кажется, что эта парфюмерная новинка просто обречена на успех!» По словам Микеле, он задумывал цветочный аромат, который должен мысленно переносить вас из любой точки земли в место, которого нет на карте, но есть в нашем воображении. В сказочный благоухающий сад, который по своей красоте и самобытности сравним разве что со всеми женщинами мира, такими же удивительно прекрасными и неповторимыми.
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