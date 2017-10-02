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Как команда Cheburussia TV отличает мелки для волос от пудры-бронзанта
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Как команда Cheburussia TV отличает мелки для волос от пудры-бронзанта 

WMJ.ru 2 октября 2017
Впервые WMJ.ru бросает настоящий вызов парням! Популярная группа блогеров ChebuRussiaTV будет определять, для чего на самом деле предназначены бьюти-средства.
Всегда забавно смотреть, как парни реагируют на косметику.
Кажется, будто для них это тюбики с какой-то другой планеты. Что уж говорить, иногда они вообще не понимают, что и для чего предназначено. Но мы не теряем веру в мужскую половину человечества, и поэтому решили дать шанс ребятам из ChebuRussiaTV показать свои бьюти-знания. Почему мы в них уверены? Этим парням уже почти ничего не страшно: они и в гипермаркете всю ночь просидели, и известных личностей в глупом положении оставляли.
В новом выпуске программы ребята вновь столкнуться с совершенно неизвестной для них косметикой. Здесь и тональный крем для ног, и кольцо-держатель лака для ногтей, которое, честно признаемся, даже мы неправильно определили в видео… Что ж, от этого оно стало только увлекательнее.
Так что нажимайте на Play и убедитесь в этом, а также не забудьте написать в комментариях, какие еще бьюти-средства наши блогеры должны протестировать.
P. S. Особую благодарность за помощь в организации съемок выражаем студии APRIORI PHOTO.
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