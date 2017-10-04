Как носить цветные брови

К разноцветным губам, радужным cтрелкам и ярким прядкам волос мы уже привыкли. А вот цветные брови — это что-то новенькое.

Оформление бровей — это чуть ли не самая важная часть макияжа. Потому что они, как рамка, обрамляют глаза. Именно поэтому брови всегда должны быть в идеальном состоянии. Не зря же для них придумали столько бьюти-средств. Правда, на эксперименты с бровями может отважиться не каждая, ведь если стереть помаду с губ можно, снять макияж глаз тоже не очень сложно, то для того, чтобы придать бровям приличный вид, нужно уж очень постараться.





Еще в 2015 году на Неделе моды в Нью-Йорке модельеры отважились на бьюти-эксперимент. На показах Badgley Mischka, Vivienne Westwood, Christian Wijnants, Edeline Lee и других Модных домов модели появились с бровями совершенно разных оттенков: от бирюзовых до оранжевых. Потом несколько звезд, например Леди Гага Кейли Куоко , примерили этот тренд, но вскоре все про него благополучно забыли.

Но модные тренды всегда возвращаются, и цветные брови не исключение. Вы, наверное, замечали на страницах глянцевых журналов фэшн-съемки с цветными бровями и невероятными бьюти-образами. Тем не менее увидеть такое на улице — большая редкость. Хотя, возможно, скоро это будет не просто удачный образ на Хеллоуин, но и вполне привычный повседневный макияж. Посмотрите, например, на Кети Топурию, ей такой образ очень к лицу.



Наш эксперт Ксения Борисова , визажист бьюти-бара My Girl, поделилась с нами секретом, как носить цветные брови и как правильно их накрасить, чтобы не смотреться глупо.

Ксения Борисова, визажист бьюти-бара My Girl:

Главное — брови должны быть гармонично и четко оформлены, и после этого уже можно играть с цветом. Текстура будет зависеть от того, какой эффект ты хочешь получить. Например, чтобы подчеркнуть цвет глаз, берем оттенок, противоположный ему на цветовом круге: скажем, для светлых глаз это красные, фиолетовые, персиковые, винные оттенки. А для карих — синие, зеленые, желтые, оранжевые. Можете воспользоваться аквагримом, тенями, цветной тушью для бровей и даже цветными подводками или карандашами для глаз. Если вы собрались на фотосессию или тематическую вечеринку, то смело дайте волю фантазии: от блестящих подводок до окрашивания омбре.



Если у вас темные брови, то для временного эффекта осветлите их при помощи тонального средства и используйте цветной карандаш и тени ему в тон. Закрепите результат фиксирующим прозрачным гелем для бровей. А уж если хотите долгий эффект, воспользуйтесь специальными щадящими красками, предназначенными исключительно для бровей.



Цветные брови — это уже арт-макияж. Но вы можете подобрать в дополнение к ним подходящий мейкап: от легкого нюдового с яркими бровями до цветных smoky eyes с металлическими стрелками. Решать вам! Сейчас самые модные оттенки — розовый и цвет фуксии. Вот только если вы сделаете неправильную форму, это будет смотреться не очень красиво. Так что будь внимательнее!

