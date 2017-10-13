Безумные бьюти-процедуры из прошлого

Вам кажется, что чистка лица и мезотерапия — слишком болезненные процедуры? Наши бабушки и прабабушки страдали ради своей красоты намного сильнее. Вот несколько экстремальных, опасных и безумных косметических процедур из прошлого, после которых ты перестанешь жаловаться на эпиляцию.



До полосок для отбеливания зубов



В полосках для отбеливания есть куча недостатков: вы не можете ничего есть, пока их носите, чувствительность зубов повышается, и вам нужно потом очищать зубы от геля. Тем не менее есть в этих средствах важный плюс: они не расколют вашу челюсть и не оставят отверстий в теле. Женщины, которых Википедия называет «Радиевые девушки», работали над циферблатами в производстве часов и ежедневно потребляли светящиеся вещества, облизывая кончики кистей с краской для восстановления формы. А потом светили зубами по ночам. Свечение от радия было невероятно очаровательным, и девушки, рисующие им, вскоре стали известны как девушки-призраки, потому что после работы они сами светились. Впоследствии они стали специально мазать свои зубы радием, чтобы ярко улыбаться потенциальным женихам.



В первые два десятилетия XX века радий считался чем-то вроде лекарства, и его использовали в тониках, помадах и зубной пасте. И только когда в 1925 году пять человек умерло от радиевого некроза, медики стали подвергать сомнению безопасность этого вещества. Однако запрет на использование радия в продуктах и косметике ввели только в 1938 году.



До интимного ухода



Товары для ухода за зоной гениталий никогда не были так популярны, как сейчас. Но если ты думаешь, что специально разработанное мыло с правильным pH-уровнем — ненужные изыски, подумай вот о чем: до 1960 года, пока не одобрили противозачаточные таблетки, женщины использовали Lysol — дезинфицирующее средство для мытья раковин. Люди считали, что это поможет избежать нежелательной беременности. А реклама обещала, что спринцевание вместе с этим дезинфицирующим средством поможет твоему безразличному мужу снова полюбить. Как по мне, специальные освежающие салфетки для гениталий — звучит не так уж плохо.



До лака для волос



Принято считать, что люди викторианской эпохи были унылы и депрессивны. Попробуй быть довольной, когда твои органы раздавлены корсетом, голова покрыта язвочками, а волосы весят буквально килограммы, потому что стянуты сальным жиром. Особенно неудачливые получали паразитов, которые могли выстраивать себе целые дома из жировых нитей.



До губной помады



Глянец публикует тревожную статистику о том, как обычная женщина глотает до двух килограмм помады в своей жизни, но все мы понимаем, что нельзя проглотить такое количество косметики, если только не наносить ее слишком часто. Даже если съесть такое количество, это явно нас не убьет. Но достаточно посмотреть историю красной помады, чтобы понять: древним египтянам приходилось буквально целоваться со смертью из-за использования йода, брома и экстрактов водорослей в первых формулах.



До интимного бритья



В эпоху Ренессанса женщины с волосами на лице и теле считались уродливыми, мужеподобными и имеющими проблемы с деторождением. Конечно, у них не было бритвенных станков, так что они прибегали к разным творческим способам, например мышьяку. Рецепт 1532 года рекомендует нагреть раствор яда, размазать его по телу и смыть только тогда, когда он станет настолько горячим, чтобы плоть начала отрываться. Лазерная эпиляция теперь кажется просто медитацией.



До ботокса



Многие люди до сих пор считают инъекции нейротоксина в свое лицо причудой, но если у вас будет выбор между этим и электрической маской — мы знаем, что вы выберете. Сейчас микротоки могут быть и полезными, и безболезненными, но в 1933 это явно было орудием для пыток. Джозеф Брюэк разработал маску с нагревательными катушками, чтобы разглаживать морщины. Серьезно, это выглядит как пытка.