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Как повторить бьюти-образ Кэрри Брэдшоу: видео
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Как повторить бьюти-образ Кэрри Брэдшоу: видео 

WMJ.ru 2 ноября 2017
Мы продолжаем нашу серию бьюти-уроков, в которых известные стилисты Юрий Столяров и Евгений Седой делятся профессиональными секретами. Сегодня мы вдохновляемся образом культового для каждой девушки персонажа — Кэрри Брэдшоу.
Объемные волосы, которые всегда уложены так, словно на них слегка подул городской ветер, — вот о какой прическе мечтает каждая фанатка сериала «Секс в большом городе». И именно ее мы попросили повторить Евгения Седого, эксперта-креатора Garnier. Что касается макияжа, то для Кэрри характерны естественный румянец и аккуратный акцент на глаза. Именно такой мейк нам показал Юрий Столяров, официальный визажист Maybelline в России. Скорее смотри видео и пробуй создать похожий бьюти-образ!
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