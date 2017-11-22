Тест: для чего это используется?

Современная индустрия красоты очень изменилась за последние несколько лет, и впереди планты всей шагает Азия. Производители обещают за несколько минут уменьшить нос, подятнуть овал лица и надолго избавиться от морщин, но эксперты предостерегают — многими из этих гаджетов доверять все-таки не стоит.

Внешний вид всех этих современных бьюти-гаджетов, кажется, никакого отношения к индустрии красоты не имеет.

Предлагаем пройти наш тест и узнать, легко ли вас сбить с толку внешним видом бьюти-устройства.