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Тест: для чего это нужно?
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Тест: для чего это нужно? 

Рамблер 51 минуту назад
Фото: aliexpress.com
Современная индустрия красоты очень изменилась за последние несколько лет, и впереди планты всей шагает Азия. Производители обещают за несколько минут уменьшить нос, подятнуть овал лица и надолго избавиться от морщин, но эксперты предостерегают — многими из этих гаджетов доверять все-таки не стоит.
Внешний вид всех этих современных бьюти-гаджетов, кажется, никакого отношения к индустрии красоты не имеет.
Предлагаем пройти наш тест и узнать, легко ли вас сбить с толку внешним видом бьюти-устройства.
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