Тест: верно ли вы оцениваете свои плюсы и минусы

Есть счастливицы, которые уверены в себе несмотря ни на что, в упор не замечающие собственных недостатков и умеющие любую свою сторону обратить в достоинство. Но большинство женщин склонны как раз к противоположному: мы пристально рассматриваем себя в зеркале, печально вздыхаем, неистово вырываем первые седые волоски и панически боимся растолстеть.

В предельном выражении такая озабоченность собственной внешностью и неадекватное ее восприятие приобретает патологические черты и называется дисморфофобия, при которой озабоченность мнимыми внешними недостатками начинает мешать реальной жизни.

У дисморфофобии множество проявлений: девушки постоянно смотрятся в зеркало и ищут выгодный ракурс, в котором предполагаемый дефект не виден; категорически отказываются фотографироваться под разными предлогами; злоупотребляют косметикой и так далее.

В серьезных случаях дисморфофобия требует лечения у специалиста.

Предлагаем пройти наш тест и выяснить, адекватно ли вы оцениваете свое тело, склонны ли преувеличивать недостатки или выпячивать достоинства.