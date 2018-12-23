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Тест: верно ли вы оцениваете свои плюсы и минусы 

Рамблер 19 часов назад
Фото: depositphotos.com
Есть счастливицы, которые уверены в себе несмотря ни на что, в упор не замечающие собственных недостатков и умеющие любую свою сторону обратить в достоинство. Но большинство женщин склонны как раз к противоположному: мы пристально рассматриваем себя в зеркале, печально вздыхаем, неистово вырываем первые седые волоски и панически боимся растолстеть.
В предельном выражении такая озабоченность собственной внешностью и неадекватное ее восприятие приобретает патологические черты и называется дисморфофобия, при которой озабоченность мнимыми внешними недостатками начинает мешать реальной жизни.
У дисморфофобии множество проявлений: девушки постоянно смотрятся в зеркало и ищут выгодный ракурс, в котором предполагаемый дефект не виден; категорически отказываются фотографироваться под разными предлогами; злоупотребляют косметикой и так далее.
В серьезных случаях дисморфофобия требует лечения у специалиста.
Предлагаем пройти наш тест и выяснить, адекватно ли вы оцениваете свое тело, склонны ли преувеличивать недостатки или выпячивать достоинства.
Женский форум2
Красота , Тесты
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