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Тест: что о вас говорит ваш маникюр?
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Тест: что о вас говорит ваш маникюр?
Рамблер
18 декабря 2017
Фото: depositphotos
Женский форум
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Маникюр и ухоженность рук говорит о девушке гораздо больше, чем ее прическа, макияж или одежда. Мы составили для вас тест из нескольких простых вопросов. По результатам этого опроса вы сможете понять, что окружающим говорит ваш маникюр?
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