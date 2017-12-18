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Тест: что о вас говорит ваш маникюр?
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Тест: что о вас говорит ваш маникюр? 

Рамблер 18 декабря 2017
Фото: depositphotos
Маникюр и ухоженность рук говорит о девушке гораздо больше, чем ее прическа, макияж или одежда. Мы составили для вас тест из нескольких простых вопросов. По результатам этого опроса вы сможете понять, что окружающим говорит ваш маникюр?
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