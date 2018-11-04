Тест: сможете ли вы похудеть?

Интернет просто переполнен информацией о том, как похудеть за месяц, за два дня, не вставая с дивана. Если очень постараться, то можно найти диеты на любой вкус. Остается вопрос, почему при таком количестве "чудо-диет" еще не все поголовно худые. Если смотреть на проблему лишнего веса реально, то все не так уж и просто. И не в одной диете дело.

Почему кого-то изрядно "разносит" от одного лишь салатного листа, а кто-то может плюшки тоннами есть, и с ее фигурой ничего не случится? Иногда роль играет хороший обмен веществ, а кто-то худеет благодаря самодисциплине. Однако все диетологи сходятся в одном: жесткие диеты могут нанести непоправимый вред организму. А еще специалисты отмечают, что важнее соблюдать режим и правильно питаться. Зачастую это даже сложнее, чем выдержать месяц самой жесткой диеты, но именно в правильном питании заключается ключ к здоровью. Мы подготовили для вас несколько вопросов, которые помогут понять, насколько правильно вы питаетесь.