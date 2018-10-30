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Тест: когда ваша фигура была бы идеалом?
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Тест: когда ваша фигура была бы идеалом? 

Рамблер 30 октября 2018
Фото: pixabay.com
Идеалы женской красоты переменчивы. И нет эталона, который считался бы мерилом привлекательности в любые времена. Стандарты красоты менялись и будут изменяться бесконечно. Например, в Древнем Египте идеальная красавица должна была иметь узкие плечи и высокую талию. А в Древней Греции уже начали цениться пышные формы. В эпоху Возрождения красивыми считались высокий лоб, светлая кожа и соблазнительные объемы, а в 20-е годы женщины в идеале должны были иметь мальчишескую фигуру.
Все изменения стандартов красоты тесно связаны с историческими событиями. Это еще раз доказывает, что стремиться к идеалу — достаточно бессмысленное занятие. Ведь через несколько лет все будет по-другому. Самый яркий тому пример — широкие брови, которые мучительно отращивают те, кто их старательно выщипывал в 90-е.
В будущее мы заглянуть не можем, а вот узнать, в какую эпоху считалась бы идеальной именно ваша фигура, попробуем прямо сейчас.
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