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Генетические аномалии, которые завораживают
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Генетические аномалии, которые завораживают 

Рамблер 29 минут назад
Как удивительна природа в своем многообразии, в своих закономерностях и исключениях! Иногда недостатки, которых человек стесняется все детство, кажутся окружающим завораживающими и прекрасными. Мы собрали для вас несколько примеров генетических аномалий, доказывающих, что быть не такой, как все, — это прекрасно.
Витилиго. Белесые пятна — результат редкой генетической мутации. Иногда цвет меняет не только кожа, но также ногти и волосы. Выглядит поразительно.
Альбинизм. Организм людей с этой мутацией не вырабатывает меланин. Из-за этого их кожа, волосы и глаза непривычно светлые. Со стороны выглядит так, будто человек ни разу не выходил на солнце.
Гетерохромия. Аномальная пигментация радужной оболочки глаз. Проще говоря, они имеют разный цвет. На здоровье это никак не отражается, но придает взгляду таинственность. Восторги окружающих гарантированны! Девушки с такими глазами выглядят особенно обворожительно.
Веснушки. Очень распространенная мутация, добавляющая внешности свою изюминку, но никак не отражающаяся на здоровье.
Дистихиаз — следствие изменений в организме, благодаря которым у человека появляется второй ряд ресничек. Вот вам и натуральная альтернатива популярному сегодня наращиванию.
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