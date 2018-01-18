Ошибки в макияже, которые делают вас старше

Рассказываем, как не нужно делать макияж. Бери на заметку и впредь не совершай такие бьюти-промахи, иначе рискуешь все время выглядеть старше своего возраста. Слишком много румян

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Наносить румяна на яблочки щек − это моветон. Равно как и использовать слишком яркие оттенки. «Избегай румян слишком коричневого или красного цвета, так как они будут выглядеть чересчур броско. Лучше выбирать оттенок, который будет соответствует твоему естественному цвету лица, − советует Ян Пин, визажист из Лос-Анджелеса. − Также вместо сухих румян советую использовать кремовые. Они легче распределяются и остаются незаметными на коже. Обрати внимание и на технику нанесения. В центр скулы положи капельку румян и „подметающими“ движениями вверх-вниз растушуй ее. Такая маленькая хитрость поможет тебе придать коже свежести, а еще идеально скорректирует форму твоего лица, визуально сделав тебя моложе». Лайнер на нижнем веке

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Да, слишком темная подводка на нижнем веке делает тебя старше и к тому же визуально уменьшает твои глаза. Чтобы этого не произошло, используй мягкий карандаш вместо лайнера, и не слишком темного оттенка. Наноси его как можно ближе к линии роста ресниц. Начни с внешнего угла и плавно веди внутрь. И еще − важно, чтобы верхняя и нижняя линии подводки соединились на внешнем уголке глаза. Слишком много консилера

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Чтобы скрыть свои недостатки, важно делать покрытие как можно тоньше. И еще необходимо правильно выбрать оттенок, который будет соответствовать твоему тону кожи. «Чтобы скрыть темно-синие круги, тебе нужно использовать корректоры с желтым или персиковым оттенком, − рекомендует визажист Ловонне. − Избегай слишком светлых пепельных тонов, они дадут тебе эффект енота».

Также важен процесс нанесения. Растушевывай корректор легкими движениями от внутреннего уголка глаза к наружному, и делай это так, словно «подметаешь»: сверху вниз. Неправильная форма бровей

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Тонкие брови автоматически делают тебя старше. Поэтому важно корректировать форму. Для этого заполни все пробелы карандашом или тонкой кистью в паре с тенями. Убедись, что у тебя верная техника нанесения. Начни с внутреннего уголка бровей и, используя короткие скошенные штрихи, постепенно прорисовывай волоски. Металлические тени для век

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Ты можешь их обожать, но металлические тени действительно старят тебя. Они легко оседают во всех складочках и создают (либо подчеркивают) все морщинки вокруг глаз. Лучше используй матовые тени, даже если они и забьются в складочки, останутся незаметными. Слишком темная помада

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С возрастом наши губы становятся тоньше и теряют свой контур. Темные помады лишь подчеркивают это, и даже больше − истончают губы еще сильнее. «Лучше использовать нейтральные оттенки или блески. Они дают более мягкий эффект и обеспечивают более молодой вид», − комментирует визажист Ян Пин.