Тест: какое декольте вам идеально подойдет

Шуточный тест, который расскажет о том, какое декольте вам подойдет идеально

Декольте в том виде, в котором мы его знаем, появилось в XIV веке в Европе. Название выреза на груди и спине произошло от слова decollete, что буквально переводится как "отсекать шею".

С тех пор соблазнительные вырезы проделали долгий путь. Они были и экстремально глубокими, обнажали одну грудь, а то и вовсе оставляли ее открытой. Затем декольте запретили под угрозой отлучения от церкви, но красавицы продержались недолго. Вскоре женщины снова стали использовать этот прием в своих нарядах.

Популярность декольте вполне объяснима, ведь оно до сих пор считается сильным оружием соблазнения.

Наверняка вы знакомы с основными правилами уместности декольте, а вот вид и глубина выреза, которые подойдут для определенного типа фигуры, часто вызывают вопросы.

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