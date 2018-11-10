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Тест: какое декольте вам идеально подойдет
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Шуточный тест, который расскажет о том, какое декольте вам подойдет идеально 

Рамблер 10 часов назад
Фото: depositphotos.com
Декольте в том виде, в котором мы его знаем, появилось в XIV веке в Европе. Название выреза на груди и спине произошло от слова decollete, что буквально переводится как "отсекать шею".
С тех пор соблазнительные вырезы проделали долгий путь. Они были и экстремально глубокими, обнажали одну грудь, а то и вовсе оставляли ее открытой. Затем декольте запретили под угрозой отлучения от церкви, но красавицы продержались недолго. Вскоре женщины снова стали использовать этот прием в своих нарядах.
Популярность декольте вполне объяснима, ведь оно до сих пор считается сильным оружием соблазнения.
Наверняка вы знакомы с основными правилами уместности декольте, а вот вид и глубина выреза, которые подойдут для определенного типа фигуры, часто вызывают вопросы.
Выбираете вечернее платье, но не знаете, на какой вырез решиться? Пройдите наш тест и узнайте, декольте какой глубины вам подойдет идеально.
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