Тест: что ваша прическа расскажет о вас

Неряшливый пучок "на скорую руку" или замысловатые косы — все это так или иначе оставляет определенное впечатление о вас. Иногда прическа и общий вид волос могут рассказать окружающим людям гораздо больше, чем вам самим того хотелось бы.

Романтичны ли вы? Склонны ли к импульсивным поступкам?

Насколько уверены в себе и задевает ли вас критика окружающих?

Показываете ли вы близким людям и чужакам одни и те же стороны своего характера или предпочитаете производить выборочное впечатление на тех, на кого посчитаете нужным?

Как у вас с творчеством? А с самодисциплиной?