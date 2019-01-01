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Тест: что ваша прическа расскажет о вас 

Рамблер 1 января 2019
Фото: depositphotos
Неряшливый пучок "на скорую руку" или замысловатые косы — все это так или иначе оставляет определенное впечатление о вас. Иногда прическа и общий вид волос могут рассказать окружающим людям гораздо больше, чем вам самим того хотелось бы.
Романтичны ли вы? Склонны ли к импульсивным поступкам?
Насколько уверены в себе и задевает ли вас критика окружающих?
Показываете ли вы близким людям и чужакам одни и те же стороны своего характера или предпочитаете производить выборочное впечатление на тех, на кого посчитаете нужным?
Как у вас с творчеством? А с самодисциплиной?
Пройдите тест и узнайте, какое впечатление вы производите?
Красота , Тесты
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