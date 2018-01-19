Восемь главных правил естественного макияжа

Легкий макияж мы видим на страницах глянцевых журналов и на модных показах. Чтобы выглядеть так же естественно, надо соблюдать некоторые правила.

Увлажнение

Залог успеха естественного макияжа — идеальная кожа. А без увлажнения этого не достичь. Тем более что все косметические средства хорошо наносятся и долго держатся, если кожа хорошо увлажнена. Вместо крема вы можете использовать специальную увлажняющую базу под макияж. Отсутствие контуринга

Румяна Макияж в стиле Ким Кардашьян , конечно, покорил весь мир. Но если вы хотите продемонстрировать природную красоту, то от ее приемов стоит отказаться. Контуринг отлично подчеркивает черты лица, но при этом делает макияж тяжелым и слишком выразительным. Придется отложить скульптурирующие средства в сторону, в этой ситуации они вам точно не пригодятся.

Вместо контуринга можно смело пользоваться румянами. Мягкие цвета, розовый и персиковый, идеально подходят в этом случае. Они придадут вашему лицу свежести, сделают вид более здоровым и отдохнувшим, не будут утяжелять макияж. Сияние кожи

Многие визажисты уверены, что первое правило естественного макияжа — это здоровое сияние кожи. Самое время для вашего любимого хайлайтера! Главное, не переборщить, а то ваше блестящее лицо будет видно из космоса. Помимо хайлайтера вы можете воспользоваться различными сыворотками или базами под макияж, которые сделают кожу словно сияющей изнутри. Блеск вместо помады

Для естественного макияжа лучше выбрать блеск для губ, а не помаду. Правда, средства с перламутровыми частицами не подойдут — уж слишком сильно сияют. Подходящих блесков в этом сезоне особенно много среди новинок (наряду с матовыми помадами, конечно). И запомните маленькую хитрость: глянцевый блеск смотрится особенно хорошо, если использовать матовые румяна. База под тени

Казалось бы, базу под тени стоит наносить только в том случае, если макияж яркий и насыщенный. Но это не единственный случай, когда она может понадобиться. База под тени придает векам ухоженность и не дает теням скатываться в течение дня. Покрытие будет максимально естественным и гладким, а в натуральности вашего макияжа никто не засомневается. Натуральные оттенки теней

Вообще для естественного макияжа хватит туши для ресниц и подводки слизистой. Но раз уж без теней вам жизни нет, то нюдовая палитра будет очень даже в тему. Вот только не забывайте хорошенько растушевывать переходы. Тонкие стрелки

Если вы не можете расстаться со стрелками, тоже не беда. Этот элемент макияжа допустим. Но не стоит рисовать их в стиле «кошачий глаз» — они будут слишком привлекать внимание. Тонкой линии лайнера будет достаточно.