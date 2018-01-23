Как подобрать красную помаду

Как подобрать помаду красного цвета, которая актуальна в любом модном сезоне. Использование ее в макияже позволяет создать эффектный и притягательный образ.

1. Как подобрать красную помаду, собираясь посетить ресторан? В этом случае уместно использовать косметику насыщенных оттенков. Однако яркие выразительные губы должны быть основным акцентом в макияже. Поэтому глаза и брови необходимо слегка выделить тушью, карандашом или тонкими стрелками.

2. Как подобрать помаду красного цвета для свидания в кафе или прогулки в парке? Потребуется внести в образ больше романтических ноток. Выбор может остановиться на нежном розовом оттенке.

3. Макияж для вечеринки в клубе не должен поблекнуть среди огромного количества иллюминаций. Визажисты советуют не стесняться и остановиться на ярком вызывающем цвете помады.

Каждая женщина, чей выбор остановился на помаде этого цвета, должна учитывать некоторые тонкости: