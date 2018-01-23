Как подобрать помаду красного цвета, которая актуальна в любом модном сезоне. Использование ее в макияже позволяет создать эффектный и притягательный образ.
1. Как подобрать красную помаду, собираясь посетить ресторан? В этом случае уместно использовать косметику насыщенных оттенков. Однако яркие выразительные губы должны быть основным акцентом в макияже. Поэтому глаза и брови необходимо слегка выделить тушью, карандашом или тонкими стрелками.
2. Как подобрать помаду красного цвета для свидания в кафе или прогулки в парке? Потребуется внести в образ больше романтических ноток. Выбор может остановиться на нежном розовом оттенке.
3. Макияж для вечеринки в клубе не должен поблекнуть среди огромного количества иллюминаций. Визажисты советуют не стесняться и остановиться на ярком вызывающем цвете помады.
Каждая женщина, чей выбор остановился на помаде этого цвета, должна учитывать некоторые тонкости:
- Тон и рельеф лица должны быть идеальными. Даже незаметный дефект и неровность в сочетании с красной помадой будут привлекать внимание. Обратитесь за помощью к косметологу, если ежедневный уход за кожей не приносит желаемого результата.
- Контурный карандаш подбирается в тон помады. Допустимо использовать карандаш несколько темнее, если он будет тщательно растушеван.
- При использовании помады, цвет которой приближается больше к оранжевому, чем красному эмаль зубов принимает желтоватый оттенок.
- Светлые оттенки помады, в отличие от темных, увеличивают губы.