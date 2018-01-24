Красить волосы или нет? Битва стилистов

Нам всегда казалось, что волосы без окрашивания более здоровые и за ними легче ухаживать, но мнения специалистов разделились.

Мы устроили настоящий баттл и пригласили двух стилистов поучаствовать в нем. Александра Тонких, стилист-парикмахер студии «Райз», стоит на защите натурального цвета, а ее соперник — Александр Куклев, стилист салона «МильФей Сити», отстаивает пользу окрашивания. Какие волосы сильнее блестят?

Александра Тонких: Лучше выглядит свой цвет! Он обычно пропорционально сочетает в себе холодные и теплые пигменты и всегда соответствует вашему цветотипу. А природа редко ошибается. Эксперименты с красителями зачастую приводят к тому, что неверно выбранный цвет подчеркивает недостатки.

Александр Куклев: Только окрашенные! В состав современных красителей входит огромное количество ухаживающих компонентов: масла для увлажнения структуры и белки, заполняющие бреши на поврежденных участках. А за счет наполнения прядей пигментами цвет становится многогранным. Какие волосы выглядят ухоженнее?

Александра Тонких: Преимущество натуральных волос заключается в том, что достаточно сделать стрижку — и вы вернете им ухоженный вид. А так нельзя однозначно ответить: состояние любых волос зависит от того, применяете ли вы маски и термозащитные средства перед использованием горячих инструментов, моете ли голову правильно, питаетесь ли полноценно.

Александр Куклев: Этим могут похвастаться в первую очередь окрашенные волосы, ведь натуральные часто выглядят блеклыми. В них нет изысканности, какой хотелось бы похвастаться, но достаточно подобрать цвет, длину, профессиональный уход и минимальный коктейль из стайлинговых средств, чтобы преобразиться. Какие волосы здоровее?

Александра Тонких: Однозначно натуральные! Окрашивание — это всегда химический процесс. Если производитель обещает полностью натуральный состав — он вас обманывает. Когда в составе краски написано, что она без аммиака, это всего лишь значит, что он заменен другим, более щадящим компонентом, но все-таки химическим.

Александр Куклев: Не буду лукавить: любое перманентное окрашивание дает нагрузку на волосы. Но плохая экология, температурные перепады и другие негативные факторы не меньше вредят им! Кроме того, современные красители воздействуют гораздо бережнее, а сопровождающий окрашивание уход — это безусловная польза для волос. Важно работать с профессионалом, который верно диагностирует индивидуальные особенности ваших волос и подберет то, что подойдет именно вам. Какие волосы требуют меньше финансовых вложений?

Александра Тонких: Один из несомненных плюсов натурального цвета — это отсутствие необходимости обновлять цвет ежемесячно. Можно периодически придавать волосам яркость и блеск с помощью масок и других ухаживающих средств.

Александр Куклев: Окрашивание затратно, но результат того стоит. В вопросе соотношения цены и качества каждый делает выбор сам, но красивые и здоровые волосы нуждаются в постоянной заботе. Первый шаг — это работа с фолликулами волос, наполнение их полезными микро— и макроэлементами. Далее еженедельные комплексные уходы и защита волос от термического воздействия, ультрафиолетовых лучей. А также использование только качественных расчесок, заколок и резинок, которые уберегут пряди от ломкости. Все это стоит денег, но результат будет впечатляющим!