Простая причёска: «рыбка» из хвостиков

Длинные волосы издавна считаются символом женственности.

Ухоженные, гладкие и струящиеся или завитые в упругие локоны, они выглядят нарядно и без аксессуаров. Но на рабочем месте распущенная шевелюра смотрится неуместно, а зачастую и противоречит дресс-коду. И как быть в такой ситуации длинноволосым красавицам?

Если вы не готовы довольствоваться банальными пучками и привычными косами, то освойте простую причёску из хвостиков, которая подойдёт и для офиса, и для торжественных случаев.

Всего несколько минут, 3 резиночки и шпилька — и у вас необычная, элегантная, пышная причёска!