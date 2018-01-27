Хозяйка медной горы: изумрудные смоки-айс

Макияж smoky eyes вряд ли когда-то выйдет из моды. С ним взгляд становится загадочным и интригующим, томным и влекущим. В классическом варианте используются тени тёмных тонов — чёрные, коричневые, фиолетовые, при их растушёвке получается образ дерзкий, но мрачноватый.

Но такие оттенки подходят для нарядного вечернего макияжа, днём они выглядят чрезмерно. Чтобы сделать лёгкий, но выразительный дневной макияж, стоит использовать тени более светлые: золотисто-бежевые, серо-стальные, розовато-сиреневые.

Ну а если вы пока не овладели техникой нанесения теней, то вам поможет краткий урок по созданию «смоки-айс» в изумрудной гамме.