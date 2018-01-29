Пять лучших вариантов упражнения «планка»

Даже девушкам с безупречной фигурой приходится поддерживать себя в форме с помощью диет и физкультуры. Но на пробежки в парке, посещение фитнес-клуба и даже получасовую зарядку так сложно найти время и силы!

Откроем секрет — существует потрясающее упражнение, благодаря которому можно подтянуть сразу множество мышц: проработать пресс и спину, сделать рельефными руки и ноги, подкачать ягодицы.

И это упражнение — «планка». Для его выполнения не нужно много времени, не требуется специальное оборудование, оно одинаково эффективно и для женщин, и для мужчин.

Выполняя «планку» в разных вариантах всего лишь по 2 минуты в день, вы уже скоро обретёте плоский живот, упругие ягодицы и стройные ноги. Начинайте прямо сейчас!