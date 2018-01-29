Ещё
Дизайн ногтей «Монпансье»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дизайн ногтей «Монпансье» 

Рамблер 29 января 2018
Даже строгим бизнес-леди хочется время от времени отодвинуть серьёзность и организованность на задний план и расслабиться.
Разумеется, превратиться в беззаботную девчушку не получится, а вот сделать образ чуть игривым можно с помощью модного конфетного маникюра.
Симпатичные рисунки на ногтях поднимут настроение в будни и будут уместны на вечеринке в конце рабочей недели. Для дизайна ногтей в таком стиле выбирают пастельную гамму и аппетитные розовые, бежевые, коричневые оттенки, напоминающие о десертах.
Если вы не готовы экспериментировать со сложными узорами, то попробуйте забавный маникюр «Монпасье». Он прост в исполнении, но выглядит сочно и мило.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность27
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело81
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой23
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников39
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение