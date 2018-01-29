Дизайн ногтей «Монпансье»

Даже строгим бизнес-леди хочется время от времени отодвинуть серьёзность и организованность на задний план и расслабиться.

Разумеется, превратиться в беззаботную девчушку не получится, а вот сделать образ чуть игривым можно с помощью модного конфетного маникюра.

Симпатичные рисунки на ногтях поднимут настроение в будни и будут уместны на вечеринке в конце рабочей недели. Для дизайна ногтей в таком стиле выбирают пастельную гамму и аппетитные розовые, бежевые, коричневые оттенки, напоминающие о десертах.

Если вы не готовы экспериментировать со сложными узорами, то попробуйте забавный маникюр «Монпасье». Он прост в исполнении, но выглядит сочно и мило.