Как превратиться в диснеевскую принцессу

Какая девушка не мечтает о прекрасном принце, драгоценном платье и роскошном замке? Увы, стать частью современных королевских семей удаётся лишь единицам. Зато на время перевоплотиться в принцессу под силу каждой. Для этого понадобится воспользоваться волшебными приёмами макияжа.

Героиня ролика с лёгкостью превращается в очаровательных диснеевских героинь — Белоснежку, Золушку, Ариэль, Жасмин и Рапунцель. Всё, что ей нужно для создания сказочного образа, — декоративная косметика и аксессуары. Красавица явно долго тренировалась, чтобы научиться профессионально гримироваться, но на что только не пойдешь, чтобы стать принцессой!