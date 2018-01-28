Крем для рук по собственному рецепту

Крем для рук — постоянный спутник представительниц прекрасного пола. Кто-то пользуется им пару раз в день, другие не могут провести без него и часа.

Покупные средства универсальны, считается, что их рецептура подходит всем. Но на деле выясняется, что одной даме не нравится наличие консервантов, другой не подходит плотность, а третью раздражает запах. К тому же, каждой девушке хочется иметь нечто эксклюзивное, чего нет у приятельниц и коллег. А как насчёт того, чтобы сделать крем собственноручно? С помощью видео-урока вы создадите состав из недорогих средств, пользоваться которым — одно удовольствие.