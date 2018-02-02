Укладка «Роза из волос»

Обладательниц длинных волос обожают творческие парикмахеры, ведь из доходящих даже до лопаток локонов можно сооружать экстравагантные укладки.

Но в обычной жизни длинноволосым красавицам сложнее, чем поклонницам мальчишеских стрижек, — шевелюру приходится ежедневно укрощать, чтобы не выглядеть неопрятно.

На замысловатые причёски мало у кого есть время, поэтому чаще длинные волосы просто собирают в хвост, косу или пучок.

Однако и привычный пучок можно превратить в красивый и стильный. Героиня ролика покажет, как уложить пряди в виде розы, чтобы придать образу романтичности и женственности.

С такой причёской можно появиться и на работе, и на торжестве.