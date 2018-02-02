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Укладка «Роза из волос»
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Укладка «Роза из волос» 

Рамблер 2 февраля 2018
Обладательниц длинных волос обожают творческие парикмахеры, ведь из доходящих даже до лопаток локонов можно сооружать экстравагантные укладки.
Но в обычной жизни длинноволосым красавицам сложнее, чем поклонницам мальчишеских стрижек, — шевелюру приходится ежедневно укрощать, чтобы не выглядеть неопрятно.
На замысловатые причёски мало у кого есть время, поэтому чаще длинные волосы просто собирают в хвост, косу или пучок.
Однако и привычный пучок можно превратить в красивый и стильный. Героиня ролика покажет, как уложить пряди в виде розы, чтобы придать образу романтичности и женственности.
С такой причёской можно появиться и на работе, и на торжестве.
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