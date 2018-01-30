Бьюти-лайфхаки на каждый день

Вам кажется, что вы изучили инструкции по применению косметических средств и аксессуаров вдоль и поперёк? Тогда пришло время познакомиться с бьюти-лайфхаками, о которых не пишут производители.

Эти маленькие хитрости от визажистов, парикмахеров, косметологов и обычных женщин облегчают будни и помогают справиться с повседневными неприятностями, которые время от времени портят настроение каждой девушке.

Как сделать глаза визуально крупнее? Как сохранить чистоту спонжа? Зачем превращать мицеллярную воду в пену? Как связаны мозоли и крем для депиляции? И как практично избавиться от разонравившейся косметики?