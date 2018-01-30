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Как менялся стиль в Индии на протяжении 100 лет
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Как менялся стиль в Индии на протяжении 100 лет 

Рамблер 30 января 2018
Индианки словно сошли со страниц древних манускриптов.
Бархатистая смуглая кожа, густые чёрные волосы, выразительные миндалевидные глаза, броские наряды и колоритные украшения — жительницы Индии выглядят как героини восточных сказок.
От европеек они отличаются завораживающей статью и какой-то непередаваемой аурой. В индийском обществе до сих пор сохраняются древние традиции, хотя стандарты красоты неуловимо меняются.
В насыщенном событиями 20 веке стиль индианок неоднократно корректировался, но вне зависимости от моды эти обольстительницы сохраняют целомудренную элегантность.
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