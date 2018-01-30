Как менялся стиль в Индии на протяжении 100 лет

Индианки словно сошли со страниц древних манускриптов.

Бархатистая смуглая кожа, густые чёрные волосы, выразительные миндалевидные глаза, броские наряды и колоритные украшения — жительницы Индии выглядят как героини восточных сказок.

От европеек они отличаются завораживающей статью и какой-то непередаваемой аурой. В индийском обществе до сих пор сохраняются древние традиции, хотя стандарты красоты неуловимо меняются.

В насыщенном событиями 20 веке стиль индианок неоднократно корректировался, но вне зависимости от моды эти обольстительницы сохраняют целомудренную элегантность.