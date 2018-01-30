Дизайн ногтей «Свитер»

В морозные дни так хочется облачиться в уютный тёплый свитер и наслаждаться горячим чаем, любуясь на снегопад за окном. Но если у вас нет возможности проводить время в домашнем кресле, то попробуйте сохранить эти ощущения, сделав модный вязаный маникюр в пастельной гамме.

Этот декор, имитирующий плетение толстых нитей, отлично смотрится на коротких ногтях. Овладеть техникой вязаного маникюра не так сложно, как может показаться, главное — подготовить материалы и инструменты и обзавестись УФ-лампой для сушки покрытия.

Изучайте видео-урок и не забудьте любимый свитер, чтобы повторить на ногтях его замысловатый узор.