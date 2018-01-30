7 распространенных ошибок в макияже

Мы живем в мире, где магазины косметики занимают в торговых центрах больше площади, чем магазины аксессуаров. На Ютубе есть миллион видеороликов о том, как оригинально наносить тени, в Интернете — тысячи обзоров на специальные макияжные кисти. Нужны ли они все? Первое и, на самом деле, главное правило макияжа — делай то, что нравится. А вот некоторых ошибок действительно стоит избежать.

1. Используешь 15 цветов

Палитры — настоящая находка для любителей оригинального мейкапа. Как можно увидеть в NYX их коробочки с ярко пигментированными тенями и удержаться? Вот только это многообразие цветов в палитре предусмотрено для разных образов, а не потому что нужно использовать все оттенки одновременно. Палетка может пригодиться на каждый день, но для глубокого или драматичного взгляда тебе понадобится не больше трех оттенков. Темные тени используй как лайнер, а светлые смешивай на самом веке.

2. Не даешь подводке высохнуть

Вы беседуете с коллегой, а у нее подводка отпечаталась в складке века, и ты не знаешь, как об этом сказать. Знакомо? На самом деле та коллега — это ты, если в момент нанесения не посидишь с закрытыми глазами минуту. Подумай, что означает подводка для глаз, как важна симметрия. Разве можно так просто это испортить, поторопившись начать одеваться? Отличная причина заодно уделить минуту на то, чтобы собраться с мыслями. К тому моменту, когда найдешь свой внутренний покой, лайнер уже достаточно впитается и не побеспокоит в течение дня. 3. Используешь плохое освещение

Лучший сценарий — естественный свет, но если такого не наблюдается, нужно действительно постараться и найти хорошую лампу. При низком освещении мы склонны переусердствовать и можем напрочь забыть о различиях тонов на разных частях кожи лица и шеи. Конечно, хотелось бы зеркало, как у профессиональных гримеров, с кучей светодиодных лампочек, но даже простого и яркого бра в удобном месте будет достаточно.

4. Игнорируешь брови

Брови определяют все черты лица, и эту часть нельзя просто оставить на потом. Частенько времени хватает только на то, чтобы их выщипать, но чтобы они не показались слишком тонкими, тебе обязательно нужно их прокрасить. Не делай брови в стиле Элизабет Тейлор — достаточно наметить их форму.

5. Смотришь слишком много туториалов

Эти уроки сводят людей с ума. Нанесение макияжа должно быть веселым занятием, а не работой! И тебе точно не нужно покупать все продукты из обзоров. Макияж, который используют для камеры, намного тяжелее, чем тот, что мы делаем для обычных будней, а у блогеров вообще большая склонность к супердраматичным образам. Да, учебники по макияжу могут быть полезными, но использовать сотню разных кистей, а также много времени для того, чтобы повторить определенный лук, — это не то, чем стоит заниматься каждый день.

6. Забываешь о пудре

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Сохрани лицо: когда ты заканчиваешь макияж, можешь сбрызнуть его специальным спреем-закрепителем или использовать специальную пудру. Например, у Givenchy есть чудесная полупрозрачная пудра, которая продлит жизнь твоему макияжу глаз, а у NYX и MAC есть целая палетка закрепителей — глянцевых и матовых.

7. Не выбрасываешь старую тушь

Когда спрашиваешь профессиональных стилистов, как избежать маленьких хлопьев от туши, которые за день оказываются под глазами, они отвечают одно: просто вытри их. Это часть жизни. Туши действительно склонны осыпаться, и это не зависит от марки производителя, а скорее от текстуры твоих ресниц. С другой стороны, это может означать, что они начинают сохнуть — нормальный срок жизни туши составляет примерно два месяца. Обязательно меняй ее через это время, чтобы избежать инфекций и воспалений.